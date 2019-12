HOROSCOP 5 DECEMBRIE. Scorpionii sunt iritați de toată lumea, Vărsătorii trebuie să se aștepte la niște schimbări

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 5 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi JOI 5 DECEMBRIE 2019. Drumul Lunii in visatorul Pesti se apropie de final. A venit vremea sa apesi alarma ceasului, la propriu sau la figurat! Luna se pregateste sa intre in Berbec. Trezeste-te!

HOROSCOP 5 DECEMBRIE. Gata cu povestile! Visatorul Pesti te-a facut sa crezi din nou in povestile cu zane. Ratiunea a fost pusa pe pauza. Dar toate acestea sunt aproape de final. Spre seara, Luna intra in Berbec si se cam termina cu basmele. In plus, cuadratura cu Jupiter in Capricorn si conjunctiva cu Chiron aduc brutal adevarul la lumina. Fii cinstit cu tine insuti, chiar daca iti este frica. Ai nevoie de curaj pentru a depasi acest moment, dar rezultatele vor fi uluitoare.

HOROSCOP 5 DECEMBRIE. Mercur are si el ceva de spus si iti poate da cateva idei interesante la care sa lucrezi. Fii atent ce-ti doresti, caci s-ar putea sa se intample. Ai timp sa iti faci o multime de scenarii, sa explorezi mai multe posibilitati, apoi sa alegi in consecinta.

HOROSCOP 5 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceste ultime saptamani au fost in regula pentru echilibrul tau. Ai avut anumite dubii daca sa te implici mai mult in viata decat de regula si sa arati de ce esti capabil. Cel mai probabil, ai avut un mix de succes si momente de dat inapoi dar per total, poti constata progres, nu-i asa ? Acum ai ocazia sa vezi ce necesita o imbunatatire la tine dar nu este asa pentru toata lumea oare ?

HOROSCOP 5 DECEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este posibil ca ultimele saptamani sa iti fi permis sa fii ceva mai clar in legatura cu anumite intrebari ce tin de vocatia ta. Acum poti avea mai multa claritate despre sentimentele tale despre ce destin crezi ca ai. Ar fi mult mai bine pentru tine sa te opresti din atata gandit si analizat si sa lasi viata sa preia controlul. Esti bine dotat sa faci fata !

HOROSCOP 5 DECEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ceva se apropie de un final ce tine de lipsa ta de incredere in tine. Ai fost ezitant sa stai in fata luminii atentiei de ceva vreme, poate nu te simteai prea pregatit. Gata cu scuzele acum. Pregatit sau nu, va trebui sa te impingi singur inainte. Singurul risc este orgoliul tau si asta este aspectul cel mai flexibil dintre toate.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.