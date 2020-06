Horoscop 5 iunie. Gemenii rămân fără energie emoțională, Leii trebuie să fie curajoși

Horoscop 5 iunie. Eclipsa de Luna plina in Sagetator!

Iata un eveniment deosebit iar tu nu trebuie sa te lasi orbit de el. Deschide bine ochii! Ce film ruleaza in fata ta din nou si din nous i nu inveti nimic din el? Ce iti tot spui si ramai pe loc? Ai cam pierdut contactul cu realitatea si ai nevoie de un inceput proaspat.

Aceasta eclipsa are propria sa agenda si te pune la treaba. Soarele si Venus fac conjunctie dand nastere unui set nou de valori si dorinte. Toate trei, Soarele, Luna si Venus, fac cuadratura cu razboinicul Marte. Nu e timp de pierdut. Trebuie sa actionezi chiar acum! Marte face, nu sta la discutii! Iar Luna plina in Sagetator eclipsata prin penumbra, are propria ei filosofie: renunta la vechi!

Mercur face sextil cu Uranus fix in ziua eclipsei si iti aduc noroc. Ambele te fac sa gandesti dincolo de limitele conventionalului si poti genera idei revigorante. Reinventeaza-te, scoate unicitatea la suprafata. Acum este sansa ta!

In tot acest context apare si Chiron care vrea sa-ti gasesti vocea autentica. Te simti vulnerabil undeva? Verifica si vindeca rana!

Horoscop 5 iunie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Ziua iti este plina de suprize. Vei primi o veste minunata pe un subiect de care nu stiai si nici nu iti imaginai. Tine pentru tine acum si nu impartasi cu lumea, nu e inca momentul. O atitudine mai circumspecta iti prinde bine pentru viitor.

Horoscop 5 iunie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este o zi foarte buna sa muncesti in a fi din ce in ce mai bine. Emotiile iti sunt stabile, lasandu-ti inima libera sa zburde. Simte-te liber sa visezi. Este un timp bun pentru planuri cu partenerul romantic. Intareste-ti relatia si confirmati-va sentimentele reciproc. Daca esti singur, este un timp bun sa pui la bataie un plan realist care sa te aduca mai aproape de fanteziile tale.

Horoscop 5 iunie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Aceasta zi iti poate secatui energia in special la nivel emotional. Incearca sa stai calm si sa nu te implini in certuri si dispute cu oamenii din mediul tau imediat. Adevarul este ca esti deja obosit de la eforturile trecute si asta te-a lasat confuz si incapabil sa gandesti totul limpede. Gandeste de doua ori inainte de a vorbi azi si astfel scapi de complicatii.

