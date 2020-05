Horoscop. 5 mai 2020. O zi sub puterea energiei lui 5

Luna mai, a cincea din an, sta sub semnul manifestarii. Manifestam ceea ce am creat. Vom culege ce am semanat! Succesul financiar, rezultatele muncii, dezvoltarea personala, spirituala vin numai daca ai lucrat in acest sens. Ai stat relaxat crezand ca totul va veni spre tine sau ai muncit din greu, cu dedicare si perseverenta sa-ti atingi scopurile?! Acum se vor vedea rezultatele!

Horoscop. Fii creatorul propriului sine

Esti acolo unde iti doresti? Detii fraiele propriei puteri sau ai obiceiul sa dai vina pe altii ca nu-ti ies socotelile? Daca ti-ai dat puterea altora, daca te simti o victima, ai de ales. Schimba situatia! Fii creatorul propriului sine. Schimba-ti perspectiva. Trezeste-te dimineata si spune-ti “Sunt singurul responsabil pentru cum va arata aceasta zi din viata mea!”. Fii deschis la nou, fii deschis la schimbare. Pot aparea evenimente care sa-ti tulbure planurile, dar modul in care reactionezi depinde doar de tine.

Horoscop. Libertate si independenta

Luna mai este o luna dinamica. Primavara pluteste in aer, natura dezmortita incepe sa-si arate splendoarea. Este luna trezirii. Este luna nevoii de aventura, de liberate si independenta. Aceasta libertate poate fi de natura financiara, fizica, emotionala, sexuala. Vrei mai multi bani? Ti se pare ca starea de sanatate te tine pe loc? Vrei mai multa emotie in relatia de cuplu? Ai nevoie de mai multa manifestare sexuala? Oricare ar fi problema ta, scoate-o la lumina si rezolv-o. Acum este momentul cel mai prielnic sa o faci.

