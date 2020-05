Horoscop 5 mai. Racii trebuie să comunice, Scorpionii devin responsabili

Nodurile Lunare sunt puncte matematice care, conform astrologiei, releva soarta, destinul, karma, mostenirea spirituala, ce avem din arborele genealogic, vieti anterioare in horoscopul nostru.

De unde vii? Incotro te indrepti si de ce?

Nodurile Lunare releva marea schema a lucrurilor, vorbesc despre ce a fost si despre ce urmeaza sa vina.

Ele releva amintiri din experiente trecute pe care le purtam in noi la un nivel profund si adanc celular (Nodul Sud) si arata in ce directie gasim adevarata crestere si vindecare (Nodul Nord).

Noua axa Gemeni-Sagetator ne va invata lectii despre invatare, cunoastere, calatorii, schimburi internationale, lumea digitala si cat este ea de prezenta in viata noastra…inca sunt multe de descoperit pe aceste planuri, mai ales in contextul actual mondial. Iar vremea a venit!

Horoscop 5 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Doua minti sunt mai bune ca una dar e dificil sa obtii asta in vremuri de distantare sociala. Insa te poti conecta virtual cu cineva ce iti echilibreaza personalitatea. Ia legatura cu cineva care are o viziune mai usoara si amuzanta despre viata. Probleme ce iti pareau de urgenta maxima pot sa te faca sa razi mai incolo si vei fi mai bland cu tine insuti in ceea ce priveste necesitatea rezolvarii lor. Daca esti cazut pe tema situatiei profesionale, da-ti o pauza. Cineva ca tine intotdeauna se redreseaza.

Horoscop 5 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cand te tratezi cu placeri senzuale, iti ridici moralul, deci fa asta azi. Hai, da-ti cu parfumul preferat, poarta culoarea preferata sau pregateste-ti mancarea preferata. Instinctele iti sunt ascutite si treze, te ghideaza spre aleferi ce te inspira si inveselesc. Cauta moduri prin care sa aduci confort si frumusete in vietile altora. Asta te va ajuta si pe plan profesional.

Horoscop 5 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Inspiratiile tale creative sunt la cote ridicate acum. Este o zi minunata sa iti dezvolti un proiect pe care ti-l imaginezi intr-un fel anume. Orice vei face va fi bine primit iar oamenii iti vor aprecia munca. Accepta-ti abilitatea de a face lumea un loc mai placut in care sa fii ; lasa alti oameni sa se ocupe de subiectele mai apasatoare. Lumea are nevoie de lumina acum, deci fii persoana ce lumineaza in intuneric.

