HOROSCOP 5 NOIEMBRIE. Gemenii au parte de oportunități, Balanțele au parte de o zi specială

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 5 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 5 NOIEMBRIE 2019; astazi are loc cuadratura dintre Marte, planeta energiei si actiunii si transformatorul Pluto. Acest aspect scoate predatorul din noi, nu ne ferim de pericole, putem folosi tot felul de actiuni si instrumente de a obtine ce vrem, insa sa fim atenti la tacticile de manipulare atat la tine cat si la altii. Discutiile pot atinge energii nucleare. Pare a fi ceva amenintator in aer care poate sa scoata din tine la lumina aspectul tau intunecat.

HOROSCOP 5 NOIEMBRIE. Orice poate sa iti fie in minte, sexul, razbunarea ; acestea sunt temele preferate combinatiei dintre Marte si Pluto. Este, asadar, o zi intensa, de forta. Fii atent sa nu fii tu un agresor sau sa stai departe de cei cu atitudine de agresor. Este tipul de energie “ataca sau vei fi atacat”.

HOROSCOP 5 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai de facut o miscare pe care sa o iei bine in considerare. Aspecte de familie iti necesita atentie urgenta. Un zambet iti aduce rezultate de milioane, deci nu face economie de ele. Nu reactiona cu furie la provocari, in orice caz nu azi. Vei avea o zi minunata daca te vei opri din a te ingrijora in fata fiecarui detaliu si sa lasi lucrurile sa fie fix asa cum sunt acum.

HOROSCOP 5 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o zi destul de aglomerata azi, draga Taur, in care ai multe pe platou. Poti dori sa faci un start cu multe lucruri pe cap acum si te preocupa orice este nou desi inca ai lucruri vechi de rezolvat. Asta pentru ca mintea iti e plina de idei si abia astepti sa vezi cat mai multe din ele in actiune. Dar tine minte, deja ai facut multe ! Nu crezi ca este bine si sa te odihnesti putin ?

HOROSCOP 5 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ziua de azi are si ea suisurile si coborasurile ei dar si oportunitati ce vin spre tine, draga Gemeni. Prietenii si familia iti sunt alaturi ca sa iti ridice starea de spirit, asa ca profita de favorurile pe care astrele le trimit spre tine azi. Prinde ocazia si fa din aceasta energie ceea ce doresti. Viata ta sociala ar trebui sa zumzaie de activitate.

