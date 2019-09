HOROSCOP 5 SEPTEMBRIE. Gemenii trebuie să fie perseverenți, Capricornii au o zi fantastică

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 5 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi JOI 5 SEPTEMBRIE 2019; astazi este randul unui nou aspect astral din cele 11 ale acestei saptamani sa se manifeste, iar in ringul de dans al planetelor aspectate paseste falnic si impunator azi Saturn. Lordul karmei si responsabilitatii este pe ultimele sute de metri de miscare retrograda iar din 18 septembrie va reveni in miscarea directa in Capricorn. Astazi, Mercur in Fecioara este in trigon cu Saturn. Trigonul este cel mai bun aspect astral posibil intre doua planete in care cele doua nu doar ca se sustin ci isi amplifica reciproc calitatile.

Mercur in trigon cu Saturn da perseverenta care duce la succes.

HOROSCOP 5 SEPTEMBRIE. Determinarea ce apare acum duce la longevitate in orice iti pui in minte, fie ca e vorba de cariera, familie, hobby, angajamentele tale duc la rezultate de durata. Azi e o zi buna pentru studiu si recuperarea muncii de birotica si documente importante. Munca sustinuta mentala nu mai pare plictisitoare, iar buna concentrare si atentia la detalii inseamna ca nu vei face greseli, ci le vei face perfect si la timp. Desi nu are o influenta spre viata sociala, este un tranzit bun pentru a lua decizii importante si pentru discutii serioase, negocieri si dealuri de afaceri. Cu bun simt si cu un ochi spre rezultatele practice, e o zi ideala pentru semnare de contracte. Orice iti pui in minte, duce la rezultate de durata si minunate. Prieteniile consolidate azi raman asa foarte mult timp. Daca esti tanar, poti vorbi cu succes cu cei mai in varsta pentru sfaturi. Daca esti in varsta, poti fi ca un mentor sau ghid pentru cei tineri. Oricare iti e varsta, vei avea mai mare autoritate si vei capata respectul semenilor.

HOROSCOP 5 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In ultima vreme ai cultivat o retea larga de cunostinte dar doar acel grup mic, de suflet pe care l-ai hranit de-a lungul anilor este cel care va sta alaturi de tine in orice circumstanta. In vremuri de nevoie, este bine sa stii ca te poti baza pe sustinerea lor. Asazi poti experimenta ce importante sunt aceste prietenii.

HOROSCOP 5 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai ocazia sa implinesti o promisiune, ceea ce iti va consolida relatia cu o persoana importanta pentru tine. Este o zi in care vei excela in orice faci si daca unicul lucru primit este satisfactia ta interioara, ziua si-a atins scopul. Asteapta-te la vesti bune pe seara.

HOROSCOP 5 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca munca si afacerea ta vor prospera depinde in foarte mare masura de cat de hotarat si perseverent esti. In afara de asta, este timpul sa testezi potentialul celor cu care lucrezi zi de zi, ca sa iti dai seama pe cine te bazezi si pe cine nu. Atunci cand ai o echipa puternica, rezultatele nu se lasa asteptate.

