HOROSCOP 6 august 2019. Berbecii își ascut intuiția, Gemenii se concentrează pe detalii

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 6 AUGUST 2019; in asteptarea norocoaselor aspecte astrale de la mijlocul acestei saptamani – Soarele in trigon cu Jupiter si Venus in trigon tot cu Jupiter – astazi ne scaldam in energia Lunii in Scorpion. Luna se muta din Balanta in misteriosul si intunecatul Scorpion, deci atmosfera se incinge. Luna semnifica energia noastra feminina si emotiile noastre. Cand este in Scorpion, se creaza contextul pentru clipe romantice dar cu incarcatura sexuala. Exista un mister in aer adus de Luna in Scorpion dar si un ton de entuziasm totodata pentru ca Soarele asteapta sa ne aduca oportunitati alaturi de Marele Benefic Jupiter in urmatoarele zile.

HOROSCOP Luna in Scorpion este intensa dar incomparabila cu intensitatea adusa in curand de Soare si norocosul Jupiter care creaza un val de entuziasm, descatuseaza portile norocului asa cum nu a mai fost de luni de zile. Cursul evenimentelor din viata fiecaruia dintre noi atinge un punct pozitiv, in functie de drumul fiecaruia. Sa ne pregatim cum se cuvine !

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Luna se muta azi in Scorpion iar intuitia ta asupra aspectelor importante se adanceste, deci ai grija sa asculti de ea si sa iti aloci timp in tacere pentru reflectare, ca natura ta activa sa nu confiste aceste momente profunde si importante. Evita orice fel de confruntare sau conflict la munca. Cauta permanent moduri prin care sa fii de ajutor altora.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Luna se muta azi in misteriosul Scorpion iar tie iti lumineaza sectorul relatiilor stabile si iti aduce o vibratie sexy si o oportunitate sa iti intaresti conexiunea cu partenerul. Daca esti singur, este o zi excelenta in care sa vizualizezi ce tip de partener ti-ai dori si sa il atragi cu puterea intentiei ca un magnet in viata ta. Daca ai amanat in weekend sarcini de facut, azi vei avea energia de a recupera.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Luna se muta azi in Scorpion si iti activeaza sectorul ce tine de munca si atentie pe detalii. Energia iti este foarte activa si sociala, totusi azi e o zi in care ti se recomanda mai multa introspectie ca sa iti asculti intuitia referitoare la jobul tau si la starea ta generala de bine. Daca te-ai epuizat, arzand lumanarea de la ambele capete, gaseste moduri sa ai mai multa grija de tine. Elibereaza din stres cu un masaj de relaxare la final de zi.

