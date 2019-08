HOROSCOP 6 august 2019. Berbecii primesc ajutor din partea partenerului, Gemenii trebuie să abandoneze egoismul

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 6 AUGUST 2019. In asteptarea norocoaselor aspecte astrale de la mijlocul acestei saptamani – Soarele in trigon cu Jupiter si Venus in trigon tot cu Jupiter – astazi ne scaldam in energia Lunii in Scorpion. Luna se muta din Balanta in misteriosul si intunecatul Scorpion, deci atmosfera se incinge. Luna semnifica energia noastra feminina si emotiile noastre. Cand este in Scorpion, se creeaza contextul pentru clipe romantice, dar cu incarcatura sexuala. Exista un mister in aer adus de Luna in Scorpion dar si un ton de entuziasm totodata pentru ca Soarele asteapta sa ne aduca oportunitati alaturi de Marele Benefic Jupiter in urmatoarele zile.

HOROSCOP Iata ce va rezerva azi astrele in amor!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Partenerul tau te sustine si conversatiile cu el te vor ajuta sa gasesti cele mai bune solutii la problemele cu care te confrunti. Daca esti singur, este momentul sa-ti reanalizezi strategiile de intalnire, pentru ca sufletul tau pereche te asteapta undeva.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Esti rasfatat de persoana iubita, care iti face tot felul de surprize care mai de care mai placute. Nu ai inca pe cineva? Tine minte ca prima impresie conteaza. Asa ca ai grija de modul in care arati la prima intalnire.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Nu lasa egoismul sa distruga relatia pozitiva pe care o ai cu partenerul de cuplu. Un conportament centrat pe tine este calea sigura pentru distrugerea oricarei relatii. Discutiile echilibrate pot rezolva orice problema. Singur? Scapa de indoielile legate de persoana ta pentru ca daca tu nu ai incredere in tine nimeni altcineva nu va avea.