HOROSCOP 6 decembrie 2019. Berbecii au capul plin de pasiune, Gemenii au o zi bună să viseze

Iata horoscopul zilei de azi VINERI 6 DECEMBRIE 2019. Luna e in Berbec si nu prea ai treaba cu ce crede lumea. De aceea relatiile ar putea fi o provocare. Insa totul se termina cu bine pentru ca Soarele in Sagetator aduce claritate si suport.



Luna in Berbec nu accepta NU ca raspuns



Luna este in combativul Berbec si nu accepta un NU ca raspuns. Berbecului nu ii este teama de nimic. Vrea ceva, porneste si ia! S-ar putea chiar sa se si ciocneasca de cineva pe drum, dar nu-l intereseaza. Nici macar nu va observa. Filosofia Berbecului este simpla: ce mai conteaza ce s-a intamplat inainte, daca s-a rezolvat ce trebuia?!



Luna e in Berbec si Nodurile lunare vor fi in Capricorn si Rac pana in mai 2020. Acest lucru presupune ca este suficient timp sa te ocupi de toate: casa, familie, cariera, viata personala. Interactiunile tale cu ceilalti aduc lumina atunci cand nu stii incotro sa apuci.



Luna face si cuadratura cu Venus si incerci sa faci fata rigorilor angajamentelor sociale. Nu e chiar placut pentru tine, nu te simti confortabil cand treci peste nevoile si dorintele proprii, insa nu ai de ales. Trebuie sa mai faci si compromisuri. Din fericire, trigonul dintre Soare si Luna iti da energia si increderea ca totul se va rezolva asa cum iti va prinde tie bine.



Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!



HOROSCOP BERBEC



Capul iti este plin de pasiune azi si te poti simti ceva mai sentimental decat esti oricum de regula. Singura dificultate cu asta este ca nu va fi o situatie suficient de potrivita in care sa iti exprimi aceasta emotie asa de mult precum ai dori. Incearca sa navighezi apele spre un loc mai sigur unde oamenii din jur te inteleg si te sustin. Evita pe cei care ar dori sa intre cu forta in lumea ta.



HOROSCOP TAUR



Te poti simti ca si cum emotiile tale au escaladat si sunt sus in aer. De indata ce te simti emotional, poate exista o voce puternica care iti spune sa fii mai rezonabil. Ambele abordari sunt valabile, asa ca nu lasa pe una sa o domine pe cealalta. Nu te rupe total de emotiile tale in favoarea unui mod mai cerebral de a gestiona o situatie. Si nu iti lasa emotiile sa preia controlul actiunilor tale. Echilibrul este cuvantul de baza azi.



HOROSCOP GEMENI



Astazi este o zi buna sa visezi. Fii atent la forte ce incearca sa te convinga ca ruta pe care vrei sa mergi nu este cea mai practica. Nu trebuie sa fii in mod necesar practic ca sa fii de succes si prosper. Foloseste-ti imaginatia. Lasa-ti spiritul creativ sa te conduca spre pasii urmatori. Gaseste putere adevarata in abilitatea ta de a recunoaste si intelege nevoile altora.



