HOROSCOP 6 decembrie 2019. Berbecii au parte de lucruri bune, Taurii trec la acțiune

Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de VINERI 6 DECEMBRIE 2019 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata.



HOROSCOP Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.



HOROSCOP Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.



HOROSCOP BERBEC OPTIMISM



HOROSCOP “Ma astept sa se intample lucruri bune si ele se vor intampla!” Acest mesaj te sfatuieste sa te uiti dupa binecuvantari in situatia ta prezenta, oricat de groaznica ti s-ar parea ca este. Ce ai invatat pana acum din ea? In ce feluri esti mai puternic acum? Pe masura ca poti vedea binecuvantarile, vei atrage si mai multe in viata ta. Fecioara Maria te ghideaza sa iti abordezi viata dintr-o pozitie de recunostinta. Optimismul este o forma de credinta si incredere in Dumnezeu. Studiile arata ca oamenii optimisti se bucura de multe beneficii de sanatate. Poti sa dezvolti acest obicei rugandu-te la Dumnezeu asa : “Doamne, te rog sa ma lasi sa vad aceasta situatie prin ochii Tai.”. Astfel vei putea vedea si tu lumina si iubirea care exista acum in aceasta situatie. Fii optimist cu privire la viitorul tau pentru ca el este creat de deciziile si actiunile din momentul prezent.



HOROSCOP TAUR ACTIUNE



HOROSCOP “Astazi actionez in directia prioritatilor pe care le-am pus deoparte pana acum.” Fecioara Maria iti trimite aceasta delicata reamintire ca uneori trebuie sa treci la actiune umana pentru ca rugaciunile tale sa fie implinite. Este cazul unei situatii curente pe care o ai in care ai amanat sau neglijat sa lucrezi la unele prioritati. Fecioara Maria are compasiune si te intelege ca ai multiple responsabilitati ce iti solicita timpul si atentia. Chiar daca este asa, acesta este un caz in care lucrurile vor sta pe loc pana cand urmezi pasi in directia dorita.



HOROSCOP Ca sa clarifici despre ce pasi de actiune este vorba, stai in liniste si intreaba-ti inima aceste intrebari : Ce este cel mai important pentru mine? Cat timp pot sa imi dedic zilnic acestor prioritati? Ce as putea face acum ca sa le sustin? Observa gandurile si sentimentele ce apar pentru ca sunt parte din raspunsul la rugaciunile tale. Apoi cere Fecioarei Maria si ingerilor sa iti creasca motivatia si increderea ca sa faci acele actiuni.



HOROSCOP GEMENI SPERANTA



HOROSCOP “Am incredere ca Dumnezeu are o solutie minunata si planuri briliante in lucru pentru mine.” Acesta este un mesaj despre a-ti mentine speranta chiar daca nu ai nicio idee cum se va rezolva o anumita situatie. Iisus ne-a invatat despre importanta si puterea credintei si circumstantele pe care le traversezi necesita asa ceva. O persoana ce are credinta in inima sa inseamna ca are incredere in planul lui Dumnezeu. Rezultatul este faptul ca persoana este fericita si relaxata, fiind un magnet castigator care atrage oameni de ajutor si oportunitati de aur. Acest mesaj iti cere sa ramai optimist despre viitorul tau si sa continui sa dai ingrijorarile, insecuritatile si alte forme de frica lui Dumnezeu care le va vindeca. Ca raspuns la rugaciunile tale pentru mai multa speranta si credinta, iti este disponibil si oferit ajutor spiritual ca sa iti mentina perspectiva optimista.



