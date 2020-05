Horoscop 6 mai. Fecioarele au parte de surprize, Peștii sunt înțelepți

Ce energii puternice si speciale ! Nodurile Lunare poarta in ele mesaje despre destinul nostru, de unde venim si incotro ne indreptam ca poveste a sufletului ce vine la incarnare aici pe Pamant.

Luna intra in Scorpion unde maine va fi plina si foarte aproape de Pamant, fapt ce ii da statutul de SuperLuna ca si in aprilie.

Scorpionul este detectivul zodiacului. Secretele vor iesi la lumina. Fie ca e ceva delicios si savuros sau ceva incomod, un lucru este cert cand e vorba de Scorpion – este o energie sexy si misterioasa in preajma acestei Luni pline. O criza sau doua este exact ce prefera Scorpionul ca sa isi simta sangele pompand in vene. Primeste acest magnetism si gandeste-te asupra cui sa il reversi.



Horoscop 6 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iubirea si mai ales romantismul pot fi foarte intense cu miscarea astrala de astazi. Daca ai oscilat cumva intre doua relatii, fara sa fii capabil sa dai drumul total uneia dintre ele, dar nici imbratisand total pe cealalta, acum vei simti nevoia de a clarifica asta in viata ta. De fapt, subiectul zilei este sa ai puterea sa dai drumul de tot la ce este vechi ca sa lasi energia noului sa te duca mai departe.

Horoscop 6 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aspectul astral de astazi poate insemna ca cineva special pe care il intalnesti, fie prin contactele profesionale fie personale, se poate dovedi a fi mai mult decat ai fi facut pariu ca este. Te-ai intrebat cum ar fi sa cunosti pe cineva care sa iti impartaseasca gandurile, ideile si idealurile. Se pare ca nu mai trebuie sa te intrebi. Apare un indicator puternic de implinire a acestui vis.

Horoscop 6 mai.GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Viata este pentru a fi traita iar tu poti face multe in acest sens astazi, cu actuala aliniere planetara. Daca te-ai gasit rezistand impulsului de a spune persoanei iubite exact ce simti, vei vedea astazi ca vei dori sa te urci pe cladiri si sa strigi de acolo clar si raspicat lumii intregi, ca toti sa stie ce ai de spus. Reticenta de a impartasi emotiile dispare in fata emotiilor profunde.

