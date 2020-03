HOROSCOP 6 MARTIE. Gemenii au o zi pașnică, Balanțele dedică mult timp iubirii

HOROSCOP 6 MARTIE. Desi pe parcursul zilei este inca in Rac si in opozitie cu petrecaretul Saturn aflat in Capricorn, spre seara aerul de veselie devine din ce in ce mai pronuntat.

HOROSCOP 6 MARTIE. Sa inceapa petrecerea! Desi ziua de vineri poate incepe intr-o nota mai sobra, pe masura ce Luna se indreapta spre Leu lucrurile iau o noua turnura. Ca sa nu mai spunem ca se sincronizeaza perfect cu inceputul de weekend.

HOROSCOP 6 MARTIE. Indiferent cum te simti dimineata, pana seara vei uita. Luna in Leu face cuadratura cu Venus in Taur si esti gata de compromisuri pozitive. Ai invatat ca nu poti multumi chiar pe toata lumea, deci nu e un capat de lume. Daca te simti ca nu esti in apele tale si ca ceva vechi te tine pe loc, schimba-ti atitudinea. Incearca ceva diferit si vei vedea altfel lucrurile.

HOROSCOP 6 MARTIE. Trigonul Lunii cu Chiron te indeamna sa-ti urmezi inima, indiferent ce spun ceilalti. Sa ai o zi de vineri fabuloasa!

HOROSCOP 6 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vei naviga prin aceasta zi cu gratia unei adieri de vant. Este ca si cum te-ai fi intors dupa o saptamana de stat in aer liber la tara. Pari si esti calm, proaspat, relaxat si treburile de facut nu par sa iti zdruncine aceasta stare. Tu vezi lucrurile intr-o lumina mult mai pozitiva acum. Probleme ce inainte pareau insurmontabile acum se rezolva aproape fara ajutorul tau. Esti norocos !

HOROSCOP 6 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

“Evidenta” este cuvantul zilei pentru tine. Toata lumea stie ca ai o inclinare spre a-ti petrece timpul gandind si analizand. Astazi, pe de alta parte, vei “vedea” lucruri. Acum multe iti vor fi clare. Nu va mai fi nevoie de studiat, cantarit si reanalizat din fiecare unghi. Este ca si cum abia ai inventat o noua teorie care se tot confirma repetat prin altii pe parcursul zilei.

HOROSCOP 6 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ar trebui sa fie o zi pasnica pentru tine. Fii sigur ca faci maximum din ea, pentru ca poate fi linistea dinaintea furtunii. Poate fi o zi a discutiilor si schimburilor cu prieteni apropiati sau colegi de munca. Este ideala pentru a strange anumite legaturi profesionale. Unii oameni vor deveni dintr-o data mult mai rezonabile decat ti-ai imaginat sa fie, asa ca fii deschis.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.