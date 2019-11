HOROSCOP 6 NOIEMBRIE. Racii au întâlniri de afaceri, Fecioarele sunt fascinate de supranatural

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 6 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 6 NOIEMBRIE 2019; dupa cuadratura de foc de ieri dintre Marte si Pluto care a dat ceva batai de cap unora, astazi e zi de pace cu ajutorul Lunii in Pesti care ne face sa fim insetati dupa hrana pentru suflet.

HOROSCOP 6 NOIEMBRIE. Lasa totul sa fie asa cum este si da drumul. Renunta la ambitii, la atasamente, la dureri, la furii, la ego. Asta face zodia Pesti, da drumul la tot si se conecteaza cu spiritul pentru a se incarca de putere pentru mai departe. De ce sa ramai cu obsesia dupa lucruri si subiecte meschine cand in jurul tau este o intreaga lume de iubire si magie ? Pestii sunt despre a ne simti conectati, inspirati si fuzionand cu Dumnezeu. Iar daca asta inseamna sa trecem cu vederea una sau doua teme neplacute, fie.

HOROSCOP 6 NOIEMBRIE. Sextilul frumos al Lunii si rebelul Uranus ne face sa simtim entuziasm. Ne place sa spunem franc in fata tot ce ne place ; ne place sa rupem traditiile si sa mergem dupa propriile preferinte, indiferent cine ce piedici pune. Pe seara, o armonizare a Lunii cu Nodurile Lunare fac ca lucrurile sa intre pe o directie inteleapta in relatii. Ne putem asuma riscuri pentru ca tot ce plantam acum are puterea sa creasca. Cu atat mai mult daca revizuim vechi decizii si le reformulam acolo unde este cazul, Mercur fiind retrograd si favorizand aceste procese necesare.

HOROSCOP 6 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ziua de azi este perfecta pentru noi inceputuri si starturi proaspete. Vei putea sa te debarasezi intr-o forma sau alta de tot ce te tinea pe loc. Noi oportunitati vor veni spre tine ca sa iti remodeleze si schimbe viata, dar trebuie sa le simti, sa le vezi si sa profiti de ele cat timp este timpul lor. Actiunile rapide si hotarate pot sa intoarca situatii in favoarea ta rapid.

HOROSCOP 6 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Cu putina rabdare si toleranta, ziua de azi se poate transforma in una foarte productiva pentru tine. Dar sa ai acea rabdare este cea mai mare provocare pentru tine acum. Timpul pare ca isi incetineste ritmul si nimic nu se misca suficient de repede ca sa iti convina. Dar daca incerci sa grabesti ritmurile naturale in care se desfasoara totul, poti sa dai peste cap anumite lucruri. Incearca mai bine sa faci exercitii de calmare si ponderare a agitatiei de-a lungul zilei si intra tu in ritm, nu invers.

HOROSCOP 6 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aspecte ce tin de profesia ta se vor rezolva. Dar nicio actiune agresiva, fie in vorbe fie in scris, nu trebuie intreprinsa. Cei ce au diverse provocari pe plan personal trebuie sa isi dedice timp pentru cei dragi ca sa le poata rezolva. Ai grija de sanatatea ta, se pare ca ai cam ignorat-o in ultimul timp.

