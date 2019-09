HOROSCOP 6 SEPTEMBRIE. Leii se motivează, Balanțele fac planuri de viitor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 6 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 6 SEPTEMBRIE 2019; si astazi continua dansul “nebun” al astrelor prin aspectele astrale ce au loc. Azi sunt alte doua aspecte din cele 11 ale saptamanii. Mercur, planeta comunicarii, acum in Fecioara, este in cuadratura cu optimistul Jupiter in Sagetator. Tot azi Soarele este in trigon (aspect astral foarte benefic) cu Saturn.

HOROSCOP 6 SEPTEMBRIE. Mercur in cuadratura cu Jupiter ne creaza sperante mari pentru viitor, ceea face ca ziua sa fie buna pentru planuri in timp ce viziunea este optimista si ampla. Jupiter aduce noroc, deci inseamna ca sunt reduse testele si provocarile pe care le aduce faptul ca aspectul astral este de cuadratura (care inseamna tensiune). E bine sa ne focusam pe detaliile mai mici ale acestor viziuni. O lipsa de concentrare, o incapacitate de focus pot duce la erori de judecata sau greseli. Mercur conduce si gandirea si comunicarea, deci mare atentie cum te exprimi sub acest tranzit, evita aroganta si superioritatea.

HOROSCOP 6 SEPTEMBRIE. Optimismul lui Jupiter poate scapa de sub control, deci nu promite prea mult sau nu iti supra estima abilitatile cand iti faci planuri de viitor. Aceasta cuadratura este contrabalansata de combinatia benefica dintre Soare si Saturn care aduce realizari si recunoastere pentru eforturile anterioare. Te vei focusa sa realizezi obiectivele de termen lung si sa iti mentii echilibrul. Asta inseamna ca alte zone ale vietii nu au de ce sa sufere din cauza eticii tale solide de munca. E usor acum sa ai realizari din pricina respectului reciproc si a intelegerii. Relatiile cu barbatii si cu superiorii vor fi serioase, practice si benefice.

HOROSCOP 6 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iti poate fi mai dificil azi sa iei decizii si sa iti si justifici actiunile. Daca apar neintelegeri, poti sa nu fii in stare sa isi sustii punctul de vedere cu suficienta incredere. Evita sa inrautatesti orice situatie acceptand compromisuri pe care nu le-ai face in mod normal. Ramai sincer cu tine insuti indiferent de zile. Mai bine amana orice conversatie cu miza pana cand te simti in stare sa o gestionezi cu suficienta incredere de sine.

HOROSCOP 6 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti inventiv azi, deci da-ti frau liber abilitatilor tale creative ca sa iti descoperi o noua parte din tine. Poate fi un proiect cu care iti uimesti colegii la munca sau poti sa iti convingi prieteii sa incepeti ceva de interes sau sa fiti implicati intr-o activitate de grup, poate sportiva, si sa va simtiti bine impreuna astfel. Bazeaza-te pe aceste abilitati activate azi.

HOROSCOP 6 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Multe te pot tenta azi, de la o irezistibila prajitura pana la o haina scumpa in vitrina, asta ca sa enumeram doar doua. Cineva te poate tenta si pe plan erotic. Orice iti apare in cale, se pare ca azi iti e dificil sa spui nu. Incearca sa te controlezi, altfel vei ajunge sa regreti in urmatoarele zile aceste abateri de la cine esti tu.

