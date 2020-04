Horoscop 7 aprilie 2020. Taurii află un secret, Berbecii au nevoie de afecțiune

SuperLuna plina roz din 7 aprilie 2020 are loc in zodia Balanta, responsabila de relatii, ceea ce inseamna ca este timpul sa ne conectam la cei dragi si sa clarificam ce e de clarificat pe acest plan.

Esti singur, iti e bine sau nu asa ? Esti cu cineva, iti e bine sau nu in aceasta relatie? Luna plina in Balanta va aduce aceste aspecte intr-un focus clar, ajutandu-te sa iti dai seama exact ce iti doresti si ce ai nevoie de la o relatie la acest moment.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop 7 aprilie 2020 pentru Berbec

Viata este plina de surprize si chiar daca nu te asteptai ca anumiti oameni, inclusiv tu, sa ajunga in anumite pozitii sau destine, daca te gandesti mai bine iti dai seama ca acea directie a fost cea mai logica de urmat.

Oamenii care iti sunt aproape pot fi mai distanti emotional decat ai avea tu nevoie ca ei sa fie. Insa de tine depinde sa ii inviti mai cald sa vina in lumea ta prin cuvintele si gesturile tale frumoase. Intareste-ti relatiile de suflet si accepta destinele asa cum sunt ele, indiferent ce spune mintea ta ca era bine sau nu.

Horoscop 7 aprilie 2020 pentru Taur

Poate exista o tensiune intre tine si cei cu care esti apropiata sau intima care nu dispare indiferent ce spui sau faci. Aminteste-ti azi ca o cuadratura intre Marte si Uranus poate duce la situatii stresante in relatii si la aspecte deranjante ce ies acum din lumea subconstienta ca sa fie vazute si rezolvate.

Exista si o alta cale, nu ? Desi Venus isi va incetini ritmul in Gemeni pentru a intra in retrograd in luna mai, nu este inca momentul sa iti revizuiesti trecutul in relatii, deci priveste optimist spre viitor ca sa dai semnificatii bogate acestor vremuri.

Horoscop 7 aprilie 2020 pentru Gemeni

Unele dorinte si emotii nu vor trece pur si simplu, chiar daca asa ai dori si ti-ai fi mai usor. A-ti parasi lumea emotionala nu a fost niciodata o optiune desi exista unele legaturi si emotii captive ce clar trebuie eliminate cand iti dedici timp in liniste sa te ocupi de asta.

Daca te confrunti cu o situatie conflictuala azi, cel mai bine este sa iti prezinti scuzele si sa vezi mai bine cand ai mai simtit o asemenea emotie in trecut. Fii recunoscator pentru tot ce ai acum in viata ta si vei fi la pace cu alegerile tale, fara sa te mai gandesti ca ar fi fost mai bine altfel.

