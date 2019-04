HOROSCOP 7 APRILIE. Taurii au parte de strălucire, Gemenii sunt pregătiți de noi începuturi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 7 APRILIE. Iata horoscopul zilei de DUMINICA 7 APRILIE 2019; Mercur, planeta comunicarii, aflata acum in miscare directa in Pesti este in sextil cu Saturn, planeta karmei si responsabilitatii. Saturn va intra in retrograd in aprilie. Acum cele doua ne ajuta ca planurile sa capete forma. In sfarsit, ceva solid. Luna este in Taur si discutiile vor lua o turnura practica. Putem vorbi despre bani, despre detalii concrete ale iubirii, despre afaceri.

HOROSCOP 7 APRILIE. Saturn si Mercur isi dau mana si ne ajuta sa gasim solutii constructive, practice la problemele ce ne bantuie mintile. Ai lucrat la acestea de ceva timp, ai avut parte si de blocaje si de amanari. Gata ! Mergem tot inainte, astrele ne ajuta mult in acest sens. Luna in Taur ne indeamna azi sa petrecem timp placut in care sa ne umplem bateriile. Fara graba, sa mai mirosim si florile, sa o luam usurel si sa ne bucuram de primavara instalata. Daca se lasa cu stare romantica, cu atat mai bine !

HOROSCOP 7 APRILIE. La ce sa te astepti ? Pasiunile pot fi trezite si crescute, poti avansa dorind sa traiesti o uniune cu cineva. Ce sa faci ? Este o zi buna pentru calatorii, pentru planuri cu bataie lunga, te simti optimist despre viitor ; e o zi buna pentru relatii. Ce sa nu faci ? Nu sta inchis in casa, nu fii salbatic – e o zi buna sa mergi la o petrecere, la o intalnire romantica sau sa pleci intr-o vacanta sau macar o scurta calatorie.



HOROSCOP 7 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi in care astrele te sustin sa iti faci liste, prioritati si planuri de la care sa incepi sa construiesti strategii. Dar fii realist. Planurile se materializeaza greu daca sunt prea mari. Fa liste si pasi mici ca de copil si vei ajunge la visele mari prin acesti pasi mici dar siguri. Tine minte insa, cate unul pe rand. Luna in Taur te si indeamna sa o iei usurel. Perseverenta este arma ta de baza. Combinata cu lipsa de graba si impulsivitate pe orice domeniu, vei ajunge la destinatiile dorite. Cum ai de gand sa faci asta azi ?

HOROSCOP 7 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Zilele acestea Luna e in semnul tau si primesti astfel un ajutor cand vine vorba de a te descurca cu o decizie sau angajament de luat chiar acum. Incepi un capitol nou in viata ta si esti foarte pregatit sa dai pagina de la un aspect al vietii ce e bine sa ramana in trecut. Simti stralucirea azi si esti pregatit sa vezi si tot ce e spectaculos in lume. Stii ce functioneaza si ce nu si este timpul sa ai florile pe care le-ai asteptat sa infloreasca. De unde vei incepe ?

HOROSCOP 7 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Luna in Taur de azi iti cere sa privesti cu multa atentie si detasare cum vrei sa arate urmatoarea faza a vietii tale de acum incolo, pentru ca un ciclu se apropie de final. Aceasta energie s-a activat chiar de Luna Noua, deci puterea noilor inceputuri este aici. Focuseaza-te pe tot ce e proaspat si pe energia pozitiva din jur si fii sincer cu tine cand faci decizii mari pentru pasi urmatori. Este timpul sa spui adio la ce nu functioneaza, inclusiv la un mod de gandire pe care il aveai inainte si de care acum te eliberezi, vazand lumea total diferit din acest motiv. Fii sincer. Nu exista raspunsuri gresite cand stai drepti in integritatea ta. Cum vei merge inainte, Gemeni ?

