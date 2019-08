HOROSCOP 7 august 2019. Berbecii au ajuns la cote maxime cu intuiția, Gemenii sunt plini de inspirație

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 7 AUGUST 2019; Soarele in Leu este in aspectul astral trigon cu Jupiter in Sagetator, iar acesta este unul din cele mai bune cu putinta. Trigonul este cel mai bun aspect astral dintre doua planete care astfel isi unesc efectele benefice, rezultand un mai mare bine pentru noi. Iar Soarele si Jupiter sunt doua planete ce ne definesc personalitatea, prosperitatea, norocul, lumina, oportunitatea. Astazi este, asadar, o zi super-norocoasa. Cerurile se deschid, Cosmosul ne presara abundenta. Bunatatile si bogatiile sunt aici pentru a fi luate. Si este doar inceputul. Maine Jupiter va face trigon si cu Venus, planeta relatiilor, iubirii si banilor. Iar de duminica, Jupiter iese din retrograd dupa 4 luni. In sfarsit, iese soarele pe strada noastra !

HOROSCOP Doar de doua ori pe an are loc acest trigon datator de viata si de mult bine dintre Soare si Jupiter.

Si doar o data la 12 ani ambele astre sunt in zodia pe care o conduc atunci cand se intalnesc in trigon, asa cum este astazi, cu Soarele in Leu, acasa la el, iar Jupiter in Sagetator, acasa la el. Daca ai asteptat sa apara momentul potrivit sa lansezi ceva, aceasta este ziua. Daca ai dorit sa faci un pas curajos in fata, aceasta este ziua.

HOROSCOP Jupiter este in deplinatatea fortelor de a ne livra tot ce este mai bun, toate recompensele dupa care tanjim de 4 luni de cand el a intrat in retrograd. Ne bucuram in avans pentru norocul pe care il vom atrage de duminica incolo. Profita si tu de acest moment de aur !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Abilitatile tale intuitive sunt la cote maxime azi cu ajutorul energiei norocoase data de trigonul dintre Soare si Jupiter, eveniment ce are loc o data la 12 ani in aceasta conjunctura. Tu esti oricum o persoana sensibila la modul general, dar astazi esti in stare sa captezi gandurile, sentimentele, dorintele altora chiar si care trec pe langa tine pe strada. Evident ca poti capta si mesajele ce ti se transmit din Univers, prin intuitia crescuta. Nu lasa aceasta oportunitate sa treaca degeaba pe langa tine. Fii pe faza la orice vine nou in mintea ta si iti da stare de bine, entuziasm, speranta. E o ghidare.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Daca te intereseaza in mod deosebit orice tine de spatiul in care locuiesti, astazi este o zi perfecta sa iti faci planuri pentru asta. Fie ca e vorba de infrumusetarea actualului spatiu, de aerisirea lui, de curatarea lui energetica, de o renovare, fie ca te gandesti la o noua locuinta, foloseste actuala aliniere planetara extrem de benefica. Nu face totusi schimbari cheie sau nu lua decizii fara sa ii consulti si pe ceilalti oameni care traiesc in acelasi spatiu, ca sa te asiguri ca ce vezi tu a fi bine este si binele lor.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Mintea ta este imputernicita ca niciodata si poti fi efectiv izbit de valuri de inspiratie care iti par asa de puternice incat iti par a fi revelatii. Acest lucru se datoreaza si energiei norocoase data de trigonul dintre Soare si Jupiter, eveniment ce are loc o data la 12 ani in aceasta conjunctura. O intrebare totusi este importanta pentru tine azi : sa te implici in toate acele idei extraordinare care te domina acum sau mai bine sa le retii dar sa mai astepti linistit o vreme ca sa actionezi cand sunt energii mai linistite ? Vise salbatice iti danseaza prin cap. Nu fii reticent sa mai astepti daca simti ca e o idee buna, ca sa vezi care dintre ele sunt pentru tine si care nu.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.