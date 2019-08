HOROSCOP 7 august 2019. Berbecii au secrete față de partener, Gemenii au și ei probleme în cuplu

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi miercuri AUGUST 2019. Soarele in Leu este in aspectul astral trigon cu Jupiter in Sagetator, iar acesta este unul din cele mai bune cu putinta. Trigonul este cel mai bun aspect astral dintre doua planete care astfel isi unesc efectele benefice, rezultand un mai mare bine pentru noi. Iar Soarele si Jupiter sunt doua planete ce ne definesc personalitatea, prosperitatea, norocul, lumina, oportunitatea.

HOROSCOP Astazi este, asadar, o zi super-norocoasa. Cerurile se deschid, Cosmosul ne presara abundenta. Bunatatile si bogatiile sunt aici pentru a fi luate. Si este doar inceputul. Pregateste-te!

Iata ce va rezerva azi astrele in amor!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Secretele fata de partener precum si faptul ca nu-i dezvalui ce simti pentru el, va afecteaza relatia de cuplu asa ca este momentul sa vorbesti. Si daca esti singur lasa fricile deoparte!

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Astazi ai o multime de oportunitati pentru a face modificari fundamentale ale relatiei de cuplu. Stelele favorizeaza aceste schimbari asa ca da-i bice! Daca esti singur, este ziua potrivita pentru a iesi in oras pentru a-ti gasi dragostea. Ce mai astepti? Mergi, distreaza-te si inainte sa-ti dai seama iti vei intalni sufletul pereche.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Lucrurile nu sunt deloc roze cand vine vorba de relatia de cuplu. Tocmai de aceea, incearca sa nu pui paie pe foc printr-o atitudine nepotrivita sau sa incepi sa te plangi. Recunoaste-ti greselile si implica-te intr-o discutie serioasa cu jumatatea ta astfel incat sa lamuriti lucrurile. Nu ti-ai gasit inca sufletul pereche? Este momentul sa pui punct aventurilor clandestine. Stai jos si decide ce vrei de la viata si actioneaza apoi corespunzator.

