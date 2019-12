HOROSCOP 7 decembrie 2019. Berbecii sunt excesiv de romantici, Gemenii au parte de o întâlnire minunată

HOROSCOP Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 7 DECEMBRIE 2019. Mai este putin si Soarele va face cuadratura cu Neptun in Pesti, iar Venus este si ea prin preajma. Fii pregatit pentru o perioada romantica, visatoare, care se va intinde pe durata intregului weekend. Dar trebuie sa ai si putina initiativa. Nu astepta sa ti se intample lucruri, porneste spre realizarea lor. Luna este in Berbec si nu poti sta pasiv.



HOROSCOP Stralucire pe toate planurile



HOROSCOP Soarele face cuadratura cu Neptun. Cum te simti? Stralucitor? Luna in Berbec te impinge, practic, de la spate. Desi poti fi usor confuz, pentru ca nu stii pe ce drum sa o iei, Berbecul te va ajuta sa indepartezi ceata.



HOROSCOP Te asteapta ceva creativ, poate lucrezi la un proiect artistic, poate ca ai nevoie de putina culoare intr-un anumit sector din viata ta. Poate ca vrei, pur si simplu, sa zugravesti. Fa ce-ti trece prin cap! Preia initiativa! Accepta provocarea! Nu conteaza daca pierzi sau castigi!

In amor lucrurile stau bine. Daca ai avut ceva neintelegeri cu partenerul in ultima vreme, de-acum se va limpezi situatia. Ateapta-te pentru o zi romantica, aventuroasa, gratie lui Venus.



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Desi subiectul romantismului si al relatiilor pare ca o scuza pentru o mare aventura, influenta actualei conjuncturi planetare inseamna ca va fi nevoie sa te scufunzi si mai adanc in sentimentele puternice pe care le-ai ascuns adanc spre a nu mai fi la suprafata. Tu admiri foarte mult o anumita persoana, dar ai avut tendinta sa nu ii arati sau spui ce simti. Fa acest pas curajos.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Actualul aspect astral inseamna pentru tine faptul ca vei avea o oportunitate minunata sa iti impartasesti cele mai adanci trairi cu cineva special si chiar nu vei fi deloc ingrijorat despre ce vei revea. Exista un puternic sentiment de armonie si caldura in jurul tau care este contagios. Poate ca nici nu ai vorbit in acest fel cu persoana iubita si veti dori sa repetati experienta.



HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Este o influenta minunata in jur care iti poate transforma o intalnire banala intr-o zi sau seara cu adevarat minunata. Actuala energie astrala te face sa vezi ce armonie naturala te inconjoara si este si intre voi. Poti vorbi cu aceasta persoana aproape orice, simtindu-te natural si usor astfel. Nu te ingrjora daca impartasesti ganduri profunde ; ele sunt pe maini bune.

