HOROSCOP 7 IANUARIE 2019. Venus intră în Săgetator! Noutăți în relații! Berbecii explorează noi concepte, Gemenii se bucură de armonie

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de LUNI 7 IANUARIE 2019; Venus, planeta iubirii, relatiilor, frumusetii, a doua planeta de la Soare, intra astazi in Sagetator. Esti pregatit pentru noi aventuri romantice ? Iubirea este o aventura cu Venus in Sagetator ! Dupa patru luni cu Venus in misteriosul Scorpion, ba direct ba retrograd, Venus ajunge pe un nivel mai ridicat in relatii. Nici nu e de mirare ca esti recunoscator pentru portia de incredere si optimism pe care o vei simti de acum pe acest plan.



HOROSCOP Luna se muta azi din Capricorn, acolo unde a fost Luna Noua si a fost si eclipsa partiala de Soare de ieri, in Varsator. Asta inseamna libertate si spatiu in iubire si in ce dorim sa experimentam. Gandurile serioase si conservatoare din trecut s-au dus. Acum putem vedea lucrurile dintr-o perspectiva mai optimista.



HOROSCOP Chiar inainte ca Venus si Luna sa schimbe zodia azi, ele isi dau mana pe Cer in aceasta dimineata de Luni, dandu-ne si noua sentimente si apetit pentru iubire. Priveste spre viitor !

HOROSCOP Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:



HOROSCOP BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



HOROSCOP Ca un semn de foc ce esti, esti mereu pregatit sa explorezi concepte noi care te intereseaza. Vestea buna este ca Venus va calatori de azi prin Sagetator pana pe 2 februarie, ceea ce inseamna ca vei explora o forma mai inalta de iubire. Vei fi curios de ce anumiti oameni au fost parte din viata ta si ce ai invatat din acele relatii. Daca esti in cautarea iubirii, te poti simti atras de cineva cu care simti o conexiune la un nivel profund spiritual. Activitatile care implica spiritualitate si crestere personala te vor conecta cu oamenii de pe aceeasi lungime de unda cu tine.



HOROSCOP TAUR (21 aprilie – 21 mai)



HOROSCOP Asteapta-te la o transformare in iubire pentru ca Venus, planeta ta coordonatoare, circula de azi prin Sagetator pana pe 2 februarie. Disponibilitatea ta de a experimenta profunzimea sentimentelor tale in relatie sau dorinta apriga pentru cineva special iti va aduce o paleta larga de emotii confuze, fericite sau turbulente. Este timpul sa dai drumul la orice blocheaza fluxul iubirii in viata ta. Fii atent la vocea interioara ce te poate ghida spre cineva special si departe de oamenii care nu sunt potriviti pentru tine.

HOROSCOP GEMENI (22 mai – 21 iunie)



HOROSCOP Interactiunile unu la unu iti vor aduce multa bucurie in saptamanile ce urmeaza. Venus calatoreste de azi prin Sagetator in zona ta de parteneriate pana pe 2 februarie si va aduce armonie intr-o relatie apropiata sau iti va deschide inima pentru cineva nou. Daca esti singur, vei fi atras spre oameni ce impart aceleasi interese cu tine si cu care te conectezi bine emotional. Este si un timp bun sub acest tranzit pentru a intra intr-un aranjament de afaceri cu un partener ce e in sincronicitate cu ce doresti sa realizezi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.