HOROSCOP 7 iulie. Berbecii își lasă relația la o parte, Gemenii se încurcă în viața socială

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 7 IULIE 2019; de azi, Mercur, prima planeta de la Soare, cea care influenteaza gandirea, comunicarea, calatoriile pe distante scurte, tehnologia, deci aspecte de baza ale vietii noastre curente, isi va incepe tranzitul aparent retrograd in zodia Leu unde se si afla in prezent. Mercur va continua sa fie retrograd in zodia de apa Rac din 19 iulie unde va fi pana pe 31 iulie. De aici iese din retrograd si isi reia miscarea directa in Rac de unde va reveni in Leu din 11 august.



HOROSCOP Cu Mercur retrograd, daca impingem lucrurile inainte la viteza obisnuita nu este o idee prea buna. El ofera perioade de timp in care trebuie sa incetinim motoarele si sa facem activitati ce incep cu RE : revizuim, revedem, refacem, revizitam. Daca nu suntem cooperanti si nu vrem asta, are grija Universul sa ne puna fata in fata cu situatii care exact asta ne indeamna sa facem.



HOROSCOP Totusi, niciun retrograd nu exista ca sa ne faca rau sau ca sa traim in panica din cauza acestui aspect astral ! ORICE se intampla in Univers aduce CEVA BUN pentru fiecare dintre noi ! Dincolo de atentionarile din timpul tranzitului Mercur retrograd, iata primele cinci beneficii ale acestei perioade :



HOROSCOP 1. Devii mai fericit in iubire si relatii. Exista o problema intre tine si persoana iubita ce a fost bagata sub pres in loc sa fie rezolvata ? Aceasta poate aparea din nou, dandu-ti ocazia sa o rezolvi pentru totdeauna. Este o persoana iubita din trecutul tau dupa care regreti ? Aceasta persoana poate reaparea in viata ta.

2. Iti recastigi puterea personala

Ai oportunitatea sa reflecti la cine esti si sa identifici motivele pentru care nu traiesti la adevaratul tau potential. Dupa ce te conectezi cu sabotorii tai, cu durerea si zbuciumul tau si ii vezi cauza, vei gasi si primi solutii care sa iti dea curaj si putere.

3. Iti repari prieteniile deteriorate. Poti regandi situatii neplacute si realiza impactul cuvintelor tale. Dupa ce vei intelege unde s-au stricat lucrurile, poti readresa subiectul si indulci cuvintele si salva prietenia.

4. Te comiti din nou la scopurile personale, Iti revezi obiectivele pe care le-ai abandonat pe drum

5. Pui mai multa putere in munca ta. Revizitezi, regandesti si remuncesti ! Mercur retrograd este scena deschisa ca sa lustruiesti si termini proiectele aflate in progres. Idei si taskuri care au fost puse in spate pot fi acum readuse la viata si duse mai departe. Oameni cu care ai lucrat in trecut pot veni din nou in atentia ta, deschizand noi oportunitati pentru viata ta profesionala. Desi nu trebuie sa incepi un job total nou sau un proiect de termen lung pe timpul lui Mercur retrograd, poti face progrese frumoase la lucrurile deja incepute.

HOROSCOP BERBEC Disponibilitatea de a parcurge orice efort sau distanta in numele iubirii se poate izbi de un mesaj care te scoate din ritm. Poate ca nu ai ascultat destul de atent ce spune cealalta persoana. Sau poate ca esti asa de focusat pe imaginea de ansamblu incat ai pierdut din vedere detalii mici dar cruciale despre scenariul tau actual romantic. Indiferent ce se pare ca se intampla, poate fi, de fapt, doar o distagere de la a gestiona un alt subiect important personal. Lasa deci relatia deoparte si vezi mai bine daca tu esti ok din celelalte puncte de vedere. Nu folosi relatia de iubire ca sa iti acoperi insatisfactii din alte domenii. Dupa ce te vei clarifica, vei vedea ca si relatia va fi mult mai coerenta si clara.



HOROSCOP TAUR Atunci cand esti personajul popular in cercul tau profesional, trebuie sa “mulgi” din plin momentul. Socializarea cu colegii si participarea la activitati dupa program iti pot lua din timpul liber si iti pot da peste cap ritmul vietii de acasa, dar in asemenea circumstante ce alegi sa faci ? Ai putea sa iti implici jumatatea ca sa stie despre aceste conexiuni ce te ajuta sa avansezi profesional. Sau ai putea sa iei cadouri speciale copiilor tai sau sa organizezi o iesire distractiva ca sa recuperezi faptul ca nu esti disponibil ca mereu. Daca esti singur, asta implica sa angajezi pe cineva sa te ajute cu curatenia si rufele pana revii la ritmul normal.



HOROSCOP GEMENI Viata ta sociala iti poate incurca iubirea zilele acestea, in special daca flirtezi cu o cunostinta sau arunci un ochi pe o persoana recent cunoscuta. Poate ca esti mai predispus acum sa socializezi si sa fii pe piata decat sa te asezi intr-o rutina romantica. Daca esti in doua barci in acelasi timp, partenerul actual ar putea decide ca nu mai este interesat. Sfatul este sa discuti deschis despre nevoile tale in relatie decat sa lasi lucrurile la mana hazardului. Poate ca este loc pentru flexibilitate in actuala ta relatie, mai mult decat ai crede.



