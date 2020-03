HOROSCOP 7 MARTIE. Taurii au parte de incertitudine, Racii fac progrese

HOROSCOP 7 MARTIE. Sa inceapa distractia, spune Luna in Leu! Luna e in Leu, unde totul este despre distractii si petreceri. Preferabil si cu covor rosu si ceva vedete invitate, flori si multa sampanie. Si, cel mai important, tu intr-o tinuta flamboaianta si glamour. Luna in Leu iubeste aceasta atmosfera. Unde mai pui ca e si weekend!

HOROSCOP 7 MARTIE. Romantismul este la el acasa cand Luna este in Leu. Daca nu poti face gesturi la scara mare, nici nu te mai chinui. Venus se indreapta spre casa sa (Taur), Soarele este in Pesti si se indreapta spre Neptun. Totul se traduce prin dragoste, rasete, romantism.

HOROSCOP 7 MARTIE. Efecte pozitive surprinzatoare are si intalnirea Venus-Uranus. Vrei sa impresionezi pe cineva? Acum este momentul! Pune-ti cea mai tare tinuta si fa acea miscare pe care nu se asteapta sa o faci. Dragoste la prima vedere! Daca nu pui suflet in ceea ce urmeaza, mai bine stai pe loc.

HOROSCOP 7 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

S-ar putea sa te confrunti azi cu anumite dificultati legate de munca. Dar tot ce ai de facut este sa tii capul jos, sa fii focusat si concentrat pana rezolvi orice problema apare. Daca te implici in treaba, sigur vei depasi orice obstacole aparute. Se pare ca suna anumite clopotele de alarma legat de finantele tale. Ai grija si redu cheltuielile imediat.

HOROSCOP 7 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Va trebui sa te descurci cu multa incertitudine astazi. Aceasta confuzie te poate duce sa tragi concluzii gresite despre oamenii din jur si evenimentele care se pot desfasura. Aceasta situatie se va schimba curand si vei vedea lumina clar. Dupa ce vei sti ce se intampla cu adevarat, vei putea veni cu planuri noi proaspete pentru viitor.

HOROSCOP 7 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti solicitat sa preiei mai multe raspunderi noi azi, drept urmare a maturitatii si talentului tau. Te simti increzator si sigur pe tine si asta este cea mai mare calitate a ta acum. La fel este si speranta si optimismul simtit despre viitor si convingerea ta ca vei reusi. Asigura-te ca te tii de planuri si ca iti manageriezi timpul eficient pentru a face tot ce ti-ai propus.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.