HOROSCOP 7 OCTOMBRIE. Berbecii au o zi fantastică, Leii sunt plini de energie

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 7 OCTOMBRIE 2019; Mercur e in opozitie cu Uranus si Soarele in cuadratura cu karmicul si seriosul Saturn si totul se intampla astazi. Soarele si Saturn ne prezinta o oferta serioasa care necesita responsabilitate si angajament din partea noastra. Simti greutatea unei responsabilitati pe umerii tai?

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE. Sau, poate, te simti mai matur si mai serios dintr-o data ? Da, este efectul Soarelui in cuadratura cu Saturn in Capricorn ce ne cer sa ne asumam propriile angajamente. Ceva se materializeaza, este serios si trebuie sa ne facem fiecare partea de treaba.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE. Tot astazi, pot aparea vesti dintr-o data gratie lui Mercur si a imprevizibilului Uranus. Acest aspect astral aduce informatii la care nu ne asteptam, poate chiar socante sau ciudate. Procesam aceste informatii, timp in care ne ocupam si de ce ne trimite Saturn si Soarele. Sunt momente de adevar. Orice iti apare astazi, trateaza cu respect si responsabilitatea necesara !

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi fantastica pentru tine, deci bucura-te de ea. Este vedeta showului si vei fi in centrul atentiei oamenilor mai mult decat de obicei. Oamenii se vor uita la tine cu admiratie si te vor respecta pentru abilitatile tale incredibile de lider. Continua sa ai incredere in tine si exprima-te din toata inima. Actiunile vor curge usor si poti realiza destul de multe. Nu risipi aceasta zi, fa ceva munca creativa.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ceva te poate agita astazi. Exista temperamente fierbinti si opinii puternice in stanga si in dreapta. Incearca sa vezi imaginea per ansamblu. Vei cauta atentie in plus de la altii, in special cand vine vorba de nevoile si emotiile tale. Oamenii pot fi iritabili dar daca te certi nu vei obtine nimic ci chiar se poate inrautati o situatie. Da fiecaruia timp si vei vedea ca multe subiecte se rezolva de la sine.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Coopereaza astazi chiar daca ti se pare mai usor de zis decat de facut. Oamenii au nervii intinsi si temperamente fierbinti si pot fi foarte focusati pe ei insisi. Exista o atitudine de “mai intai eu” si relatiile iti vor fi mai bune daca lasi oamenii sa aiba momentul lor de a fi in centrul atentiei. Totodata, si tu ai un mesaj important de exprimat. Asigura-te ca si vocea ta este auzita la momentul potrivit.

