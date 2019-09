HOROSCOP 7 SEPTEMBRIE. Taurii trebuie să-și pună lucrurile la punct, Capricornii trebuie să fie prudenți azi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 7 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 7 SEPTEMBRIE 2019; ca nu cumva sa ne plictisim, astazi este randul altor doua aspecte astrale sa intre in scena din cele 11 ale saptamanii ! Astazi, avem un benefic trigon intre Venus, planeta iubirii, in Fecioara si Pluto in Capricorn dar si o opozitie intre Mercur in Fecioara si visatorul Neptun in Pesti. Ce inseamna, concret, pentru noi ?

HOROSCOP 7 SEPTEMBRIE. Venus in trigon cu Pluto adauga intensitate si pasiune in relatii si in acele lucruri care iti aduc bucurie si satisfactie. Vei simti mai profund sentimentele pentru cei dragi, in special partenerul. Este un timp bun pentru relatii intime din cauza dorintei crescute de iubire si afectiune. Poti simti un tip misterios de atractie sexuala cu tenta karmica. Si o noua relatie poate fi foarte intensa, daca apare, si poate implica o complicatie sentimentala sau o relatie in afara cuplului.

Orice noua relatie in aceste zile poate deveni de lunga durata din pricina intensitatii implicate.

HOROSCOP 7 SEPTEMBRIE. Atentie insa la opozitia de azi dintre Mercur si Neptun care poate aduce confuzie mentala si potentialul unor probleme din pricina comunicarii defectuoase. Perceptia despre realitate este incetosata. Poti auzi si vedea adevarul dar si mult gunoi si este aproape imposibil sa poti face diferenta. Nu lua decizii importante, nu face planuri mari si nu te afunda in munca mentala sustinuta.

HOROSCOP 7 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti determinat sa schimbi anumite situatii stresantye care te pot trage in jos iar ziua de astazi iti da energia si determinarea dorita ca sa te duci spre ceea ce vrei. Vei putea sa rezolvi tot ce iti pui in minte pe lista azi iar asta iti va creste considerabil starea de spirit.

HOROSCOP 7 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Chiar trebuie sa iti pui lucrurile la punct zilele acestea pentru ca pari coplesit si ajungi sa te ineci si intr-un pahar cu apa. Ramai calm si cu mintea rece si vei putea veni usor cu solutii la orice problema ai in cap. Si in plus, o situatie iti ofera ocazia sa testezi cine iti este cu adevarat de partea ta, cine te sustine si in cine se merita sa iti investesti la randul tau timpul si energia.

HOROSCOP 7 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pot fi tot felul de obstacole in calea ta astazi. De fapt, multe dintre acestea vin de la oameni la care nu te-ai fi gandit nici intr-o mie de ani sa iti stea in cale si sa iti cauzeze probleme. Cu toate acestea, tu te poti ridica excelent din provocari, iar succesul tau iti va da satisfactie in fata adversarilor. Ramai organizat si tine capul jos.

