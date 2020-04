Horoscop 8 aprilie 2020. Gemenii muncesc din greu, Berbecii sunt binedispuși

Noaptea trecuta a fost SuperLuna plina roz si acum ne aflam sub directa sa influenta de acolo din Balanta, iar ea ne transmite ca nimic nu se merita sa facem daca facem singuri.

Fruntea sus si fa echipa cu cineva. Exista o nevoie reala de a avea companie si de a ne ajuta unii pe altii acum.

Aceasta Luna plina pune lumina sa pe cele mai importante relatii ale noastre, intelegeri si dealuri.

Mercur isi incheie conversatia cu Pluto si Jupiter iar ceea ce parea infricosator ieri, azi arata mult mai bine cand gasesti pe cineva care sa iti fie alaturi. Mergi spre iubire! Coooperarea este o conditie de baza cand Luna este in Balanta si mai e si plina pentru ca impreuna suntem mai puternici. Formeaza acele relatii cheie si acele parteneriate alaturi de care sa traversezi aceasta perioada. Iubirea e cheia. Da si primeste. Nu sta singur.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop 8 aprilie 2020 pentru Berbec

Astazi vei fi intr-o dispozitie destul de usoara si placuta. Niciun subiect nu are puterea sa te tulbure si poti aborda fiecare situatie cu un zambet pe buze. Poti sa si joci rolul unui meditator eficient intr-o disputa azi. Vei imprastia din veselia si buna ta dispozitie si vei fi si sufletul oricarei reuniuni virtuale la care vei participa.

Horoscop 8 aprilie 2020 pentru Taur

Tu esti un bun judecator si poti analiza lucrurile foarte bine. Azi vei primi multa apreciere pentru acest fel de a fi al tau. Oamenii se vor indrepta spre tine pentru abilitatea ta de a actiona cu usurinta si de a face lucrurile intr-o maniera perfecta. Poti primi o veste neasteptata care sa presupuna o calatorie intr-o destinatie. Daca nu e neaparata nevoie, amana aceasta deplasare pana cand vor aparea conditii optime.

Horoscop 8 aprilie 2020 pentru Gemeni

Tii minte acea treaba de facut de mult amanata ? Daca vrei, azi vei avea energia si determinarea sa o faci. Ziua de azi e marcata de munca fizica. Insa vei fi recompensat social si financiar pentru efortul depus. Fii atent sa eviti orice confruntare azi cu cei dragi pentru ca pot iesi scantei nedorite.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.