HOROSCOP 8 APRILIE. Gemenii încep o nouă etapă, Berbecii sunt sfătuiți să evite deciziile importante

HOROSCOP 8 APRILIE. Iata horoscopul zilei de LUNI 8 APRILIE 2019; incepe o saptamana foarte activa astrologic – am avut Luna Noua in Berbec acum cateva zile ce ne-a adus o energie aventuroasa, asumata, de pionieri ca sa ne stimuleze starea de primavara din noi. Nu e cale de intors, nu ne ramane decat sa mergem inainte spre noile planuri pe care ni le-am construit. Iar pe 10 aprilie, Jupiter intra in miscare retrograda pana pe 11 august. Asta inseamna ca tot ceea ce reprezinta Jupiter va fi mai lent sau in pauza sau poate mai internalizat. Vom avea de-a face cu aceasta energie schimbata in care marile obiective incep sa isi diminueze viteza. Toate planurile facute in zilele din preajma Lunii Noi pot fi puse in miscare, dar acum e timpul sa facem munca inainte de a culege roadele.

HOROSCOP 8 APRILIE. Pe seara, Luna ajunge in Gemeni dar pana atunci este inca in Taur si suntem indemnati la aspecte practice si la stabilitate. E momentul sa ne consolidam terenul pe care ne miscam, sa il examinam si sa ne gandim cu atentie in ce directie dorim sa avansam. Foloseste saptamana ca sa construiesti si desigur si sa te bucuri de micile placeri ale vietii !

HOROSCOP 8 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi excelenta sa pui pe scris ceva din geniul tau creativ si din ideile marete. Esti inspirat pe zona comunicarii si a cuvantului scris azi. Poate fi doar vorba de liste si proiecte de munca sau poate fi un flux de inspiratie care sa te faca sa scrii texte si mesaje benefice. Poti fi rugat sa iei o decizie mare azi sau cineva sa iti simta aceasta energie si sa incerce sa te faca sa iei o decizie. Abtine-te de la decizii majore azi decat daca ai toate datele la dispozitie si daca esti total convins si fara urma de indoiala ca e cea mai buna decizie pentru tine. E o zi aglomerata si pot aparea mesaje duale. Urmeaza-ti instinctul ca sa simti care este adevarul.

HOROSCOP 8 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Va fi o zi ocupata pentru tine in zona banilor. Pot fi multe hartii de colo colo si poti avea documente sau contracte de semnat. Este o zi grozava sa pui la punct un deal dar ai nevoie sa citesti cu multa atentie toate paragrafele si randurile scrise cu caracter mic. Astrele trimit un ritm ponderat spre zodia ta, dar ai de vegheat sa nu primesti mesaje mixte de la nimeni, pentru ca azi sunt foarte posibile. Urmeaza faptele si nu vorbele si vei fi bine.

HOROSCOP 8 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astrele te anunta ca esti in conexiune cu Sinele tau si esti la un inceput de nou ciclu. Orice proiect pe care il incepi azi sau maine iti va aduce combustibil puternic pe care il poti folosi pentru productivitatea ta in zilele urmatoare. Ai de mers drept, ferm si asumat cand vine vorba de acest nou ciclu de viata sau de proiect nou. A te eschiva nu va functiona dar poti face planuri autentice si vei castiga. Acum este vorba de o plata karmica ce are loc, deci e bine sa te asiguri ca toate miscarile tale sunt corecte si oneste. Chiar daca au fost in trecut unele aspecte disfunctionale pe aceasta tema, nu e niciodata tarziu sa dai pagina si sa o iei de la inceput. Acest nou inceput e acum.

