HOROSCOP 8 august 2019. Berbecii au noroc în bani și în amor, Gemenii au mult, mult farmec

HOROSCOP. ata horoscopul zilei de azi JOI 8 AUGUST 2019; astazi este randul lui Venus, planeta relatiilor, armoniei, iubirii, banilor sa fie in cel mai norocos aspect astral cu Marele Benefic Jupiter. Este, practic, cea mai buna saptamana a acestei veri pentru ca Soarele, Venus si Jupiter si-au unit fortele ca sa ne dea noroc, oportunitati, clipe minunate. Cosmosul ne face sa ne simtim generosi, entuziasti, deschisi pentru iubire, bogatii si tot ce are mai bun de oferit viata.

HOROSCOP Venus si Jupiter sunt “baietii buni” ai astrologiei, sunt planetele ce ne dau mai mereu tot ce e mai bun in iubire, relatii, bani, oportunitati, expansiuni iar acum isi unesc fortele.

Este cu adevarat o zi foarte buna de vara, o saptamana excelenta in cea mai buna luna a anului. Eclipsele au trecut, Mercur retrograd a trecut, iar Jupiter urmeaza sa iasa de duminica din retrograd !

HOROSCOP Azi e o zi perfecta pentru amor. Fa orice simti pentru asta, o reuniune, o cina romantica, o prima intalnire, o sarbatorire cu persoana iubita, o petrecere, o planificare de vacanta, orice. Poate cheltui mai mult decat de obicei dar se merita. Norocosul Jupiter pregateste bunatati si pe planul banilor azi si incepand de azi, deci ai incredere !

HOROSCOP Luna se muta in Sagetator azi, acolo unde e si Jupiter, marcand cu adevarat un context astral fascinant.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Esti norocos azi atat in amor cat si la bani, draga Berbec. Prin cineva iti poate veni un mare noroc, fie un frate, un vecin sau persoana iubita. Indrazneste sa spui ceea ce simti azi insa fii atent la nuante pentru ca exista riscul sa iti fie interpretate cuvintele. Asteapta-te la surprize placute pe planul de acasa.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Venus-Jupiter este un aspect norocos ca o raza aurie a banilor pentru tine, Taurule. Banii sunt unul din subiectele tale preferate si ai bafta pe orice tine de acest sector dar si de munca, deci poti profita ca sa ceri o marire si sa o si primesti sau sa atragi contracte, clienti aducatori de bani. Esti totodata destul de altruist cu banii dar nu imprumuta prietenilor si nici nu ii lasa pe altii sa profite de tine. Ai grija ce spui. Asteapta-te la surprize revelatoare placute.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Esti norocos in dragoste, draga Gemeni. Ai parte de mult farmec si sex appeal si le poti folosi ca sa seduci pe oricine pana peste cap. Daca iti investesti energia intr-o actiune si directie creativa, asteapta-te ca lucrurile sa mearga unsa. Stai totusi departe de obiective prea nerealiste in cariera si in plan personal. Daca ai probleme cu banii, este timpul sa gandesti mare si sa incerci sa aplici si unele solutii neconventionale.

