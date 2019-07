HOROSCOP 8 iulie 2019. Berbecii sunt cu încrederea la cote înalte, Gemenii renunță la pesimism

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 8 IULIE 2019. Mercur, aflat in stationare retrograda in Leu, face conjunctie cu Marte, aflat in Leu, si anunta cateva “drame” la orizont. Eclipsele verii au si ele influenta lor si aduc schimbari pe banda rulanta. Nu trebuie, insa, sa grabesti lucrurile.

Mercur apasa butoane



HOROSCOP Mercur, in stationare retrograda in Rac, aduce cu sine analize majore. In ce punct esti acum in viata ta. Este un moment major, foarte motivant, care iti da curajul sa faci un pas inapoi si sa intaresti anumite calitati, pentru a putea merge inainte. De asemenea, Mercur si Marte elibereaza niste energii puternice. Poti dramatiza fiecare situatie, inima iti poate bate cu putere. Poti spune cuvinte puternice.

Venus in Rac face azi sexti cu micutul Chiron, afla in stationare retrograda in Berbec. Asteapta-te la surprize minunate. Unele se vor lasa cu fluturi in stomac. Dragoste la prima vedere? Tot ce e posibil! Apare oportunitatea de a incerca altceva diferit fata de ce ai facut pana acum, pentru a-ti vindeca anumite rani. Timpul le va rezovla pe toate.



HOROSCOP Luna in Balanta intra in opozitie cu Chiron



HOROSCOP Luna aflata in Balanta are si ea cateva lucruri de aratat. Te incurajeaza sa vorbesti pentru a fi cu cinva pe aceeasi pagina, sa spui adevarul, sis a vorbesti de la inima la inima. Aflata in opozitie cu micutul Chiron, Luna te incurajeaza sa renunti la durere. Sa inceapa vindecarea!

HOROSCOP BERBEC Ai toate rotitele in miscare pentru a tine pasul cu totul. Increderea de sine este la cote inalte, deci vei putea actiona la capacitate maxima. Gratie muncii sustinute, incep sa vina si beneficiile materiale. Cu putina atentie, pot veni si mai multe. Succes!



HOROSCOP TAUR Obligatiile te fac sa tintesti si mai sus, doar ca incep sa te copleseasca. Incearca sa-ti pastrezi calmul, sa nu dramatizezi. Lucrurile nu stau chiar atat de rau. E nevoie doar de putina organizare. Chiar si daca gresesti, nu este imposibil de remediat eroarea. Pentru a avea mai multi bani, e nevoie de o planificare mai atenta.



HOROSCOP GEMENI A venit vremea sa renunti la pesimism. Nu te ajuta la nimic, ba chiar te face sa exagerezi fiecare emotie. Cu o abordare mai pozitiva asupra vietii, vei gasi mult mai rapid solutiile la problemele care te framanta. Da, poate fi destul de confuz momentul, insa asuma-ti aceasta transformare. Poti cere ajutorul cuiva in care ai mare incredere. Te va putea scoate din aceste dileme existentiale.



