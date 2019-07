HOROSCOP 8 iulie 2019. Berbecii trebuie să fie tandri în cuplu, Gemenii renunță la tăcere

HOROSCOP. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, LUNI 8 IULIE 2019. Evenimente astrale importante au loc si in aceasta saptamana, inca de la inceputul ei. Mercur, aflat in stationare retrograda in Leu, face conjunctie cu Marte, aflat in Leu. Eclipsele verii au si ele influenta lor. Venus in Rac face azi sextil cu micutul Chiron, afla in stationare retrograda in Berbec. Asteapta-te la surprize minunate. Unele se vor lasa cu fluturi in stomac. Dragoste la prima vedere? Tot ce e posibil!



HOROSCOP BERBEC Viata de cuplu are nevoie de intreaga ta atentie. Iar pentru a evita disputele cu partenerul de cuplu trebuie sa-ti stapanesti emotiile. Mai ales ca multe din problemele de cuplu iti pot fi imputate chiar tie. Daca esti singur foloseste-ti sarmul si vezi ce se intampla.



HOROSCOP TAUR Depinde numai de tine ca relatia de cuplu sa se imbunatateasca. Nu amana conversatia importanta pe care voiai sa o ai cu partenerul tau. Trebuie sa vorbiti si sa ajungeti la un consens. Daca esti singur este momentul sa iti asumi responsabilitatea si sa nu mai lasi totul in seama sortii.



HOROSCOP GEMENI Cea mai buna solutie pentru a rezolva problemele din cuplu este sa te deschizi in fata partenerului si sa-i spui tot ce-ti trece prin cap. Nu doar ca te vei simti mai bine, insa va veti si apropia mai mult unul de celalalt. Tacerea nu face decat sa mareasca distanta dintre voi, iar jumatatea ta nu doreste acest lucru. Daca esti singur si suferi din aceasta cauza trebuie sa stii ca ai tot ce-ti trebuie sa cuceresti pe oricine ai pus ochii. Sarmul personal este cel mai mare atu pe care il ai. Nu ezita sa-l folosesti.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.