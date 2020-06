Horoscop 8 iunie. Săgetătorii au multe pe cap, Peștii se simt excelent

Vrei rezultate azi? Luna din Capricorn te indeamna sa cauti recompense tangibile pentru actiunile tale. Pe masura ce Luna face sextil cu Marte si Neptun creste si nevoia de romantism. Si saptamana abia incepe!

Profita de oportunitatile de a te distra, chiar daca muncesti. Capricornul este o zodie muncitoare si constiincioasa. Pe masura de Luna se armoniozeaza cu Marte si Neptun, incepi si tu sa te simti destul de motivate sa urmaresti un scop, sa obtii alte rezultate. E o zi buna sa iti urmaresti visurile.

Astrul noptii se indreapta apoi spre teritoriul lui Pluto si Jupiter. Acesti doi giganti se vor intalni curand pentru un nou spectacol astral. Pana atunci, insa, bucura-te de ceea ce ti se ofera. Incearca sa iti controlezi viata, sa fii stapan pe ceea ce se intampla!

Horoscop 8 iunie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

De ceva timp, mintea ti-a tot fost pe a te distra, relaxa, indiferent ca este prin activitatile de weekend sau prin simple intalniri cu cunostintele si prietenii a caror companie te relaxeaza si te face fericit. Aceasta nevoie de a-ti lua cat de mult timp liber poti este de luat in seamna in continuare, pentru ca este forma fiintei tale de a cere clipe in care sa te relaxeze si destreseze, pentru mentinerea echilibrului. Deci e de bine !

Horoscop 8 iunie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Astazi te poti simti cam confuz si cu o stare de indoiala asupra ta, in special la munca. Insa Cosmosul are evenimente marete azi care te ajuta si pe tine sa vezi, in sfarsit, totul mult mai clar. Asta te face sa capeti incredere in tine, in alegerile tale, deci in viitor. Fii linistit in convingerea ca procedezi bine. Daca ai inima impacata, asta conteaza. Aceasta zi iti poate aduce si informatii pozitive de natura financiara.

Horoscop 8 iunie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Gandesti in exces si incerci sa tot analizezi evenimente si situatii ca sa iti dai seama de mersul lucrurilor, iar asta se datoreaza nesigurantei si stresului pe care le experimentezi acum. Cel mai bine iti este sa opresti turuiala inutila a mintii si stresatului despre situatii diverse pentru ca urmeaza o binemeritata imbunatatire in orice domeniu incepand chiar de azi. gandurile ti se clarifica si in sfarsit poti sa vezi unde te afli si ce ai de facut. Pana la noapte, poti primi informatii bune despre o tema financiara de interes pentru tine.

