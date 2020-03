HOROSCOP 8 MARTIE. Racii au anumite îndoieli, Săgetătorii își condimenteză relația

HOROSCOP 8 MARTIE. Soarele in Pesti si visatorul Neptun isi dau intalnire. Si daca nici asta nu este reteta perfecta pentru a de indragosti, nu stim ce ar mai putea fi?! Dragostea este plina de surprize!

Surprize in dragoste de la Venus si Uranus

HOROSCOP 8 MARTIE. Romantismul este la cote inalte azi, chiar alamarmant de fierbinti. Venus face conjunctie cu Uranus in Taur, deci s-ar putea sa fii atras de persoane pe care, in alte circumstante, nu le-ai fi bagat in seama. Iesi din zona de confort, incearca ceva diferit. Flirteaza si bucura-te de ultima zi a saptamanii!

HOROSCOP 8 MARTIE. Soarele si Neptun te fac sa-ti reinnoiesti angajamentele fata de visurile tale. Te simti visator, dornic de mai multa magie in viata ta. Incearca sa faci lucruri noi, neasteptate, care sa te scoata din zona de confort.

HOROSCOP 8 MARTIE. Luna este inca in Leu, dar nu pentru multa vreme, si va face opozitie cu Mercur. S-ar putea sa iti vina niste idei nebunesti in prima parte a zilei. Le poti pune in practica, mai ales ca spre seara, Luna se indreapta in Fecioara si e gata sa treaca la actiune.

HOROSCOP 8 MARTIE. Luna plina in Fecioara va face trigon cu Uranus si Venus, alt motiv de a gusta din placerile noi si delicioase ale vietii. Pe masura ce Luna se indreapta spre ascpectul de SuperLuna plina, vei simti cum creste nivelul de excitatie si impredictibilitate. Nu te da inapoi! Mergi tot inainte!



HOROSCOP 8 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Conjunctura astrala a zilei te fac sa te indoiesti mai mult decat e cazul de partenerul tau. Ai tot felul de ganduri si tinzi sa il auzi de lucruri ce nu au legatura cu realitatea. Daca dai inapoi un pas si vezi cat de fara sens este aceasta activitate mentala si cat iti poate dauna relatiei, te vei trezi.

HOROSCOP 8 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nici Roma nu s-a facut intr-o zi si la fel nici relatiile. O relatie implica efort si multa dedicare. Alinierile planetare curente indica sa te gandesti de doua ori in cazul in care ti-a trecut prin minte ca o relatie actuala nu iti este buna si poate e mai bine sa incerci cu altcineva. Raspunsul sta in ce simti cu adevarat si sa discuti frontal daca ai vreo problema.

HOROSCOP 8 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Energiile astrale curente iti pot trezi anumite suspiciuni si cu toate acestea sa nu fii in stare sa indici exact un incident anume care sa iti sustina preocuparile. Este nevoie sa porti acea conversatie. Daca nu spui nimic si acuzi in sinea ta, nimic nu se va schimba.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.