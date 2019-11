HOROSCOP 8 NOIEMBRIE. Gemenii sunt sarcastici, Vărsătorii se îndreaptă spre obiective mărețe

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 8 NOIEMBRIE 2019; asa cum s-a anuntat de la horoscopul saptamanal, astazi este acea zi speciala si mareata, benefica si minunata a saptamanii de care sa profitam cu totii: Soarele se aliniaza cu sextilul dintre Saturn si Neptun, exact cand acesta are loc pentru a treia si ultima oara in acest an.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE. Dupa aceasta noapte, aceasta vibratie rara si magnifica va incepe sa descreasca, insa tot ne sustine sa ne conectam cu un vis important si sa facem pasi constructivi spre el. Aceste energii vor fi operative pana spre Craciun, ajutandu-ne sa ne realizam o mare dorinta sustinuti de Saturn, de Neptun si de datatorul de viata Soare.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE. Acest sextil dintre muncitorul Saturn si responsabilul de vise Neptun a mai fost in acest an si pe 31 ianuarie si pe 18 iunie. El poate introduce romantismul si speranta in inima celui mai mare cinic, poate da celui mai mare visator disciplina de a-ti implini o viziune.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE. Si el culmineaza acum, dandu-ne ocazia sa internalizam o lectie, sa primim abilitatea pe care am primit-o cu totii in acest an de a ne realiza un vis prin pasi concreti si sustinuti de munca realista. Romantismul si realismul merg mana in mana acum, pentru binele nostru.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Astazi poti fi mai rezervat cand e vorba sa iei decizii. Tu esti in mod obisnuit o fantana de energie si minte deschisa iar azi poate fi o zi de prudenta. Insa este foarte bine asa. Mai bine sa fii in siguranta decat sa iti para rau. Tii minte toate acele momente in care nu ai tinut cont de semnalele de avertizare primite ? Nu le repeta. Nu e cazul sa te stresezi pentru nimic ci doar sa fii atent la intuitia ta si ea te va servi bine.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi poti avea tendinta de incapatanare si rigiditate, ceea ce nu e ceva chiar neobisnuit pentru un Taur din cand in cand. A fi cu mintea deschisa poate sa insemne un extra efort pentru tine acum. Cel mai bine iti va fi sa te decuplezi de la lume si sa te focusezi mai mult pe tine, insa daca nu e posibil, nu e nicio problema. Orice dificultate vei avea se datoreaza incapatanarii, deci alege-ti situatiile cu intelepciune. Pune-ti puterea in scopuri constructive in loc de conflicte de opinii si vei avea forta pentru orice.

HOROSCOP 8 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Astazi vei avea ocazia sa iti pui la inaintare felul de a fi plin de spirit. Poti avea o atitudine sarcastica in care sa te simti foarte bine. Daca simti ca devii un maestru al rasucirii cuvintelor, incearca sa te bazezi pe partea pozitiva si amuzanta a acestei energii si sa faci bine, nu rau, oamenilor cu ea. Foloseste-ti felul tau de a fi plin de umor ca sa generezi ras si nu ii face pe oameni sa se simta prost. Cu umorul poti sa te incarci si tu dar si cei din jurul tau.

