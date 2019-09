HOROSCOP 8 SEPTEMBRIE. Balanțele trebuie să își păstreze calmul, Taurii trebuie să fie atenți

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 8 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 8 SEPTEMBRIE 2019; ultimul aspect astral al saptamanii, ultimul din cele 11 care au fost, este o sabie cu doua taisuri. Astazi, Soarele in Fecioara este in cuadratura cu Jupiter cel norocos. Pe de-o parte vorbim de doua astre cu efect benefic in general, pe de alta parte cuadratura inseamna tensiuni si potentiale conflicte. Acest aspect ne poate face sa ne simtim extrem de increzator, mandri, norocosi si optimisti. Maniera in care iti exprimi exuberanta este critica in determinarea rezultatului care poate varia de la un mare noroc si succes pana la pierdere si rusine.

HOROSCOP 8 SEPTEMBRIE. Cel mai bun mod de a gestiona acest tranzit este sa manifesti respect, moderatie si disciplina. Nu te avanta in prea multe proiecte pentru ca vei pierde energie si graba nu te duce nicaieri. Focuseaza-ti energia pe unul singur sau pe maxim doua directii. Ai grija sa nu exagerezi lucrurile pentru ca te vei extenua si coplesi.

Fii conservator cu finantele tale pentru ca exista o tendinta sa acumulezi lucruri de care nu ai nevoie. Exista o tendinta sa mananci mai mult sau sa exagerezi cu alcoolul sau alti demoni ce dau dependenta si crezi ca iti aduc noroc, precum pariurile, jocurile de noroc. Iti vei aduce singurul norocul in viata facandu-ti treburile si muncind serios.

HOROSCOP 8 SEPTEMBRIE. E bine sa fii ponderat in toate domeniile vietii prin comportamentul si moralitatea ta. Acest tranzit iti poate activa partea ta generoasa dar chiar si atunci nu exagera.

HOROSCOP 8 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti determinat sa schimbi anumite situatii stresantye care te pot trage in jos iar ziua de astazi iti da energia si determinarea dorita ca sa te duci spre ceea ce vrei. Vei putea sa rezolvi tot ce iti pui in minte pe lista azi iar asta iti va creste considerabil starea de spirit.

HOROSCOP 8 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ti-ai construit pas cu pas un drum bun pentru tine si daca continui pe el sigur atingi ceea ce ti-ai propus. Totusi, competitia poate fi acerba in ziua de azi si pot fi in jur oameni ce spun ca vor sa te ajute si de fapt este invers. Fii atent si nu da spatiu in preajma ta chiar oricui si nu interfera cu deschidere cu oricine care te poate influenta in directii si alegeri gresite. Ramai fidel propriei intuitii si totul va iesi bine asa.

HOROSCOP 8 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Instinctul si determinarea te-au condus spre planuri neconventionale de a face bani. Poate vei implica si un consultant financiar sau alt tip de profesionist in domeniu. Ai putea vedea asta ca pe o oportunitate de a-ti improspata situatia bancara. Sigur ai in minte cumparaturi viitoare care sa te motiveze. Fii sigur ce vrei si asta va fi un motivator puternic pentru tot ce faci.

