Horoscop 9 aprilie 2020. Berbecii au nevoie de aer, Gemenii au probleme cu banii

Este o perioada de doua zile si jumatate o data pe luna si mereu inseamna intensitate, aducand o mini criza la inaintare pentru vindecare.

Azi, Luna va fi in opozitie cu Uranus si apoi in cuadratura cu Marte, ambele energii puternice care numai efect de calmare nu aduc. Sa fim noi calmi pana trec si acestea. Sa profitam de faptul ca energia Scorpionului nu este doar misterioasa ci este si sexy iar instinctele iti pot vorbi tare acum.

Ce iti spun? Scorpionul vede prin toate pacalelile si minciunile dar poate si sa depaseasca absolut orice criza cu calmul sau adunat. Ai incredere ca Luna in Scorpion te va scoate si din ce se mai prezinta azi !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop 9 aprilie 2020 pentru Berbec

Astazi te vei simti plin de energie si dornic sa iesi in aer pentru putina miscare fizica, insa restrictiile si alte responsabilitati te pot impedica sa iti urmezi glasul inimii. Frustrarea rezultata iti poate bloca energia si genera o stare letargica. Nu cadea in aceasta capcana! Fa cele mai urgente treburi si apoi ia aerul de care ai nevoie. Astfel iti pot recalibra si energia fizica dar si cea mentala.

Horoscop 9 aprilie 2020 pentru Taur

Posibil ca energia sa fie mai scazuta azi la zodia ta. Chiar nu ai chef de mari socializari dar nici sa stai si sa tot citesti si privesti la tv. Sunt mari sansele sa fie una din acele zile in care sa nu stii ce sa faci cu tine. In aceste conditii, cel mai bun lucru de facut este sa gasesti o forma de distragere a atentiei de la aceasta stare. Fa miscare fizica sau priveste ceva comic pentru a avea o alta energie. Scoate-ti mintea din letargie si aceasta va disparea.

Horoscop 9 aprilie 2020 pentru Gemeni

Obiectivele de cariera si financiare par complet blocate, intarziate, oprite si asta te poate face sa te simti frustrat si cumva in panica si este normal. Insa nu cadea in aceasta capcana pentru ca nu este o conditie permanenta. Vei vedea ca vei reveni pe directia buna in cateva zile. Intre timp, fii bland cu tine. Mananca ceva placut, cumpara-ti un cadou online sau petrece seara citind o carte buna. Macar te vei simti mai bine si conteaza mult.

