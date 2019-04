HOROSCOP 9 APRILIE. Gemenii trebuie să-și țină promisiunea, Taurii sunt nevoiți să creadă în ei

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 9 APRILIE. Iata horoscopul zilei de MARTI 9 APRILIE 2019; astazi, planeta cu energie creativa si orientata pe relatii Venus se aliniaza in conjunctie cu visatorul Neptun si se lasa cu un puternic aer romantic in atmosfera. Dragostea pluteste pretutindeni ! Evenimentele de saptamana trecuta vor fi puse acum in perspectiva corecta.

HOROSCOP 9 APRILIE. Vorbeste ceea ce simti si gandesti cu persoana iubita, fara frica ! Exprima-ti iubirea fara teama de a fi ranit sau ca ai da tu mai mult decat primesti ! Nu e vremea sa fii imbibat de rusine. Luna este in Gemeni deci iti este un aliat perfect in a verbaliza trairile emotionale. Iubirea exprimata si manifestata din toata inima vindeca. Iubirea iarta. Iubirea construieste. Iubirea da viata. Iubirea adevarata este neconditionata si Venus impreuna cu Neptun deja stiu asta, dar vei afla si tu ce inseamna acest lucru cu adevarat.

HOROSCOP 9 APRILIE. In plus, un zambet, o gluma, un ras si o atmosfera destinsa este ceea ce te ajuta sa strapungi ceata ce a fost pana acum peste unele relatii si care acum coboara…Azi, asteapta-te sa te indragostesti, sa te reindragostesti sau sa gasesti inspiratie creativa.Incearca sa ramai sensibil si practic cand vine vorba de subiecte de amor. Nu te indragosti doar de ideea de dragoste si sa uiti de cealalta persoana – te poti seta singur spre dezamagire.

HOROSCOP 9 APRILIE. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP 9 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu doar vorbi despre calatorii frumoase in jurul lumii, incepe sa le planifici, Berbecule. Daca nu iti economistesti resursele si nu iti propui sa iti pui deoparte secvente de timp pentru visele tale, s-ar putea sa nu se indeplineasca niciodata. Azi este o zi buna sa pui lucruri in miscare. Atitudinea ta se prea poate sa fie mult mai flexibila si vei vedea ca acest mod de a gandi te aduce mai aproape de oamenii cei mai potriviti sa te sustina si de locurile cele mai dragi inimii tale.

HOROSCOP 9 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Gandeste-te la tine ca la un mare pionier ce traverseaza frontiere pentru prima data, Taurule. Recunoaste in fata ta ce persoana importanta si deosebita esti. Crede in tine si in drepturile tale si in opiniile tale. Indecizia iti poate afecta actiunile. Nu o lasa. Sa ai o pozitie activa mereu. Fii curajos in fata unor dificultati cu care te-ai putea confrunta azi. Vei fi teribil de recompensat daca esti asa.

HOROSCOP 9 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Asigura-te ca te tii de partea ta de intelegere azi, Gemeni. Oamenii se bazeaza pe tine, fie ca iti dai seama fie ca nu. Ti-ar putea trece prin cap ca te poti furisa fara sa iti asumi responsabilitatea daca tii capul jos si nu scoti un cuvant. Adevarul este insa ca oamenii sunt cu ochii pe tine si vor sti cand nu ti-ai tinut promisiunile fata de un grup de oameni. Azi e o zi in care e bine pentru tine sa iti amintesti cat de bine te simti cand esti integru intre vorba si fapta.

