HOROSCOP 9 august 2019. Berbecii au calea netedă spre succes, Gemenii sunt blânzi și primesc energie bună

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 9 AUGUST 2019; in aceasta saptamana, vedeta absoluta este Jupiter care ne-a oferit doua aspecte astrale deosebit de benefice si rare alaturi de Soare si de Venus si care in acest weekend isi va relua miscarea directa dupa 4 luni de stationare retrograda. Jupiter, cea mai mare planeta a sistemului solar, denumit in astrologie Marele Benefic, raspunde de oportunitati, expansiune, sansa, noroc.

HOROSCOP El este in Sagetator, la el acasa, in zodia pe care o patroneaza si unde va fi pana la final de noiembrie. Jupiter mai are putin si revine la energia ce ne face atat de mult bine tuturor iar norocul nostru va creste si el. Am avut 4 luni in care sa ne analizam lumea interioara in ceea ce priveste temele de care se ocupa Jupiter.

HOROSCOP Ce ne aduce prosperitate si de ce ? Ce inseamna noroc pentru noi si cum ni-l facem si cu mana noastra ? Am avut timp sa ne dam seama ce ne dorim de acum incolo, cum vrem sa crestem, sa ne expandam limitele. Ce va veni, cu ajutorul lui Jupiter, va fi de zece ori mai amplu.

HOROSCOP Si Luna este in Sagetator si va fi acolo in timp ce Jupiter iese din retrograd deci suntem sustinuti cu energie de entuziasm si vise pentru viitor. Fii prezent cu totul in viata ta, priveste-ti sansele si prinde-le atunci cand vin. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP BERBEC Soarele sansei straluceste deasupra ta intreaga zi ! Cu Luna in Sagetator si aproape de Jupiter, exista aspecte armonioase pe cer care iti netezesc calea pe oriunde ai merge. Comporta-te ca si cum este un reflector luminos atintit pe tine pentru ca asa si este. Este totodata o zi puternica sa fii in contact cu valorile tale de baza ca sa stii ce vrei sa creezi cu adevarat in viata in continuare si mai ales de ce.

HOROSCOP TAUR Luna in Sagetator astazi e foarte aproape de Jupiter si iti activeaza acea cunoastere profunda interioara pe care o ai din intreaga ta fiinta dar si de la strabunii tai. Tine minte ca mostenim cu totii tot felul de lucruri si bune si mai putin bune, deci nu fii surprins daca amintirile si emotiile de demult pot iesi azi ca sa le vezi si sa le reglezi. Chiar si cele mai dureroase poarta in ele cadouri importante, deci spune-le bun venit si examineaza-le cu atentie ca sa vezi ce are Spiritul tau de oferit cu ocazia acestor aspecte astrale norocoase.

HOROSCOP GEMENI Luna de azi in Sagetator in apropiere si armonie cu Jupiter iti activeaza domeniul casatoriei si parteneriatelor. Daca te afli intr-o relatie stabila, adu-ti atentia si focusul pe partener si pe relatia voastra si vei culege recompensa de iubire si atentie. Practica arta de a fi bun si bland cu persoana iubita si urmareste cum vine inapoi energia iubirii spre tine. Daca esti singur, acelasi sfat este valabil – fii in stare de contemplare si devino exact tipul de partener pe care ai vrea sa il ai si astfel vei atrage in viata ta.

