HOROSCOP 9 august 2019. Berbecii sunt plini de optimism, Gemenii se deschid în fața partenerului

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 9 AUGUST 2019. In aceasta saptamana, vedeta absoluta este Jupiter care ne-a oferit doua aspecte astrale deosebit de benefice si rare alaturi de Soare si de Venus si care in acest weekend isi va relua miscarea directa dupa 4 luni de stationare retrograda. Jupiter, cea mai mare planeta a sistemului solar, denumit in astrologie Marele Benefic, raspunde de oportunitati, expansiune, sansa, noroc.

HOROSCOP El este in Sagetator, la el acasa, in zodia pe care o patroneaza si unde va fi pana la final de noiembrie. Si Luna este in Sagetator si va fi acolo in timp ce Jupiter iese din retrograd deci suntem sustinuti cu energie de entuziasm si vise pentru viitor. Fii prezent cu totul in viata ta, priveste-ti sansele si prinde-le atunci cand vin.

HOROSCOP Iata ce va rezerva azi astrele in amor!

HOROSCOP BERBEC Esti plin de optimism iar acest lucru se reflecta si asupra relatiei de cuplu. Daca esti singur, iesi in oras, foloseste-ti sarmul si vei atrage asupra ta o multime de priviri admirative.

HOROSCOP TAUR Dragostea pluteste in aer asa ca vei petrece o seara romantica alaturi de persoana iubita pentru a va reaminti motivul pentru care sunteti impreuna. Aminteste-ti si faptul ca depinde de tine ca lucrurile sa ramana si in continuare la fel de frumoase. Mentine-ti relatia in aceasta zona si bucura-te de timpul petrecut impreuna cu jumatatea ta. Singur? Foloseste-ti din plin abilitatea de a fermeca si nimeni nu-ti va putea rezista.

HOROSCOP GEMENI Este momentul sa te deschizi in fata partenerului si sa-i oferi ocazia sa discutati ce-l preocupa. Discutia va genera un sentiment de usurare mai ales cand, prin vorbe bine gandite, il scapi de toate grijile. In final se va dovedi ca ai alaturi o persoana extraordinara. Daca esti singur, este timpul sa iti asumi riscul si sa abordezi persoana de care esti interesat. Da dovada de dinamism si vei fi surprins placut.

