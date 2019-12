HOROSCOP 9 DECEMBRIE. Săgetătorii sunt tensionați, Gemenii sunt distrași de la muncă

HOROSCOP 9 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 9 DECEMBRIE 2019. Mercur intra in Sagetator, dupa doua luni de stat in Scorpion. Ai simtit intensitatea epuizanta a tuturor actiunilor. Acum este vremea sa te misti liber. Jupiter in Capricorn face cuadratura cu Chiron stationar in Berbec, accelerand nevoia de a avea o noua perspectiva asupra lucrurilor importante din viata ta. Luna, acum in Taur, se pregateste sa-si faca o intrare fastuoasa in Gemeni, la mijlocul saptamanii, dar se simte de pea cum energia romantica a acesteia.

HOROSCOP 9 DECEMBRIE. Gandeste pozitiv cu Mercur in Sagetator! Mercur intra in Sagetator dupa doua luni in Scopion care au parut a fi un secol. Oricat de intens ar fi fost, lasa trecutul in urma si intinde-ti aripile. Gandeste pozitiv si mergi inainte! Sarbatorile se apropie, iar tu trebuie sa te simti special.

HOROSCOP 9 DECEMBRIE. Jupiter, proaspat intrat in Capricorn, iti deschide noi usi. Pregateste-te pentru evenimente sociale majore. Cuadratura lui Jupiter cu Chiron prilejuieste o reasezare a prioritatilor din viata ta. Gasesti intelesul momentelor intunecate din viata ta, te vindeci si te transformi. Trebuie doar sa incerci.

Luna paraseste usor-usor zodia Taur pentru a intra fastuos in Gemeni. Inainte, insa, se conecteaza cu visatorul Neptun si cu Marte cel sexy, dar si cu frumoasa Venus, apoi face trigon cu Saturn si Pluto, ceea ce aduce semnarea unui acord serios si pe termen lung.

HOROSCOP 9 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti simti oarecum tensionat astazi, pe masura ce incerci sa descoperi cea mai buna cale de a ajunge acolo unde vrei sa fii. Pe de-o parte, abordarea pozitiva implica sa te abandonezi, sa fii curajos si sa mergi inainte cu convingere spre ce conteaza cel mai mult pentru tine. Pe de alta parte, un simt al datoriei te tine pe loc. Ia cel mai bun lucru din ambele lumi si vino cu propriul tau plan de bataie.

HOROSCOP 9 DECEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Inima ta bate tare de zor intrucat esti tentat sa evadezi intr-o lume de vis romantica in care sa joci rolul principal. Vestea proasta este ca ceva te va tine in spate. Pot fi responsabilitatile ce apar de rezolvat si care iti reamintesc ca munca trebuie facuta in lumea asta reala inainte de a zbura in lumi ideale romantice.

HOROSCOP 9 DECEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tocmai cand ai crezut ca ai totul planificat si functional cu usurinta, vine dragostea si da peste cap lucrurile. Deodata, atentia ta este mutata si concentrarea poate zbura pe geam daca o creatura minunata iti prinde privirea. Acesta poate fi un lucru bun sau rau, depinde cum vezi situatia. Ambele aspecte ale vietii sunt importante. Cheia este sa gasesti un echilibru sanatos intre cele doua.

