HOROSCOP 9 IULIE. Gemenii se află pe drumul cel bun, Vărsătorii au succes în toate

HOROSCOP 9 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 9 IULIE 2019. Chiron in Berbec se afla in stationare retrograda fix langa calcaiul lui Mercur, tot retrograd. Mai mult, Soarele este in opozitie cu Saturn aflat in Capricorn. Urmeaza un val puternic de vindecare, fix inainte ca Saturn sa traga linie dupa jumatatea lui 2019 si sa faca calcule. Saturn ajunge in pozitia maxima de retrogradare, ceea ce inseamna ca vei incepe sa analizezi structura vietii tale. Care au fost cele mai mari greseli? Unde s-au produs cele mai multe rupturi? Cand ai gasit raspunsurile, gratie Lunii aflate in Balanta, vei trece imediat la actiune.



HOROSCOP 9 IULIE. Saturn si Chiron plaseaza responsabilitatea vindecarii pe umerii tai. Saturn retrograd nu glumeste. Ce probleme stagneaza in viata ta? Ce anume din viata ta nu este asa cum ai fi sperat? Ce povara grea iti apasa pe umeri? La ce te faci ca inchizi ochii?

HOROSCOP 9 IULIE. In curand toate aceste intrebari vor avea raspunsuri clare. Judeca fiecare situatie corect si actioneaza cinstit! Chiron elibereaza durere. Nu te poti vindeca daca nu poti simti. Indiferent care este “otrava” pe care o tii in suflet, ea trebuie curatata. Poate fi un moment dur, vulnerabil, dar la final, poti vedea lumina. Renunta la furie, la ranchiuna! Gata! E de-ajuns! Luna face sextil cu Jupiter si cuadratura cu Pluto si Nodurile lunare, ceea ce iti ofera oportunitatea de a te dezvolta. Imbunatateste-ti calitatile si pregateste-te pentru misiunea ta karmica.



HOROSCOP 9 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai o multime de lucruri de facut si nu stii pe care sa te concentrezi mai tare. Relaxeaza-te si apoi vei fi pregatit sa finalizezi toate sarcinile, una cate una. La birou ai posibilitatea sa semnezi un nou contract sau sa depasesti un obstacol care pana acum ti-a impiedicat progresul. Finantele au nevoie de toata atentia ta, intrucat cheltuielile au crescut mult ajungand la un nivel periculos de ridicat.

HOROSCOP 9 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lucrurile incep sa se indrepte in directia potrivita, ceea ce te ajuta sa te relaxezi. Totul incepe sa arate asa cum iti doresti, iar acest lucru te face fericit. Te afli intr-o perioada de gratie, esti creativ, iar hotararea si dinamismul te ajuta sa gasesti intotdeauna cele mai bune solutii indiferent de cat de dificile sunt problemele. Finantele tale arata excelent, ba mai mult este posibil sa gasesti noi surse de venituri.

HOROSCOP 9 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu permite nimanui sa te abata de pe calea pe care ai pornit. Te afli pe drumul cel bun. Te poti confrunta cu anumite evenimente si situatii neplacute insa nu le lasa sa de influenteze mai mult decat este necesar. Trebuie sa ramai atent pentru a nu-ti scapa nicio oportunitate care iti iese in cale. Nu-ti pierde echilibrul!

