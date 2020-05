Horoscop 9 mai. Scorpionii sunt materialiști, Săgetătorii sunt activi

Acest context astral ne ajuta sa scormonim prin informatii si sa solutionam mistere. Noi intelegeri fac sa ne fie mult mai usor sa gestionam situatii intense, intelegeri pe care alta data nu le aveam pe acelasi subiect.

Ceea ce candva parea a fi un dezastru, acum pare ca poate fi privit drept sanse sau cresteri. In plus, Luna aflata in expansivul Sagetator ne creste nevoia de expansiune spirituala. Ea ne face sa ne simtim si pusi pe flirt deci nu promite mai mult decat poti livra. Este o zi placuta de weekend.

Tu sub ce axa a Nodurilor Lunare te-ai nascut si ce spun despre destinul tau aici? Afla la zodia ta mai jos. Luna plina foarte aproape de Pamant o transforma in SuperLuna plina si faptul ca are loc in transformatorul Scorpion inseamna un singur lucr : a da drumul la vechi dureri, resentimente si dezamagiri ne creste capacitatea de a ne metamorfoza viata. Dar pentru asta, Scorpionul ne asista cu manecile suflecate sa ne scufundam in subconstient, pe aleea amintirilor, sa scoatem de acolo ce trebuie vindecat iar lumina SuperLunii ne arata clar despre ce e vorba. Dar merita. In plus, cine poate trai la nesfarsit cu bagaj nerezolvat in spate ?



Horoscop 9 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti tipul de persoana care adora sa intalneasca mai multi oameni. Simti ca trebuie sa iti reunesti periodic prietenii ca sa aiba un loc si cadru unde sa se exprime. Esti bun sa aduci la lumina ce e mai bun din altii si sa ii ajuti sa isi gaseasca o baza solida acum. Mergi calauzit de ce simti.

Horoscop 9 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astrele stralucesc o lumina peste trecutul tau azi si pe subiecte ce par a fi uitate. Asta inseamna ca dorinte vechi reprimate ies la suprafata, dandu-ti un sentiment de treaba neterminata. Sau poate insemna ca vei da peste ceva sau cineva de care uitasei total. Asculta si simte ce iti spune inima ca sa inchizi acea usa pentru totdeauna. Finantele tale sunt favorizate de astre azi, deci profita de acest avantaj.

Horoscop 9 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te simti nesigur despre tot felul de nimicuri zilele acestea si asta iti cauzeaza sa te indoiesti de propria ta judecata. Daca esti in dubii, intoarce-te spre partener pentru ajutor. Daca esti singur, cere un sfat unui partener de munca sau coleg in care ai incredere. Vei primi o opinie utila acum. Iti vei recastiga si increderea in tine, fiind mai sigur pe deciziile tale. Esti super sociabil astazi si asta te ajuta sa iti pui la punct anumite dealuri profesionale bune.

