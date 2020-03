HOROSCOP 9 MARTIE. Berbecii transformă totul în succes, Racii fac cheltuieli neprevăzute

HOROSCOP 9 MARTIE. Ah, sa mai spunem ca Mercur, planeta conducatoare a Fecioarei, intra in stationare inainte de a iesi din retrograd si a incepe miscarea directa prin Varsator?

HOROSCOP 9 MARTIE. SuperLuna in Fecioara nu rateaza nimic! Joci cu mai multe mingi si acum nu este momentul cel mai bun sa arunci cateva dintre ele. Luna este in Fecioara si, mai mult decat atat este plina si foarte aproape de pamant! Deci SuperLuna plina care te impinge sa fii mult mai atent la detalii, Este timpul sa te gandesti la cele mai practice solutii.

HOROSCOP 9 MARTIE. Mercur se intoarce direct in aceasta seara si noi idei ies la lumina. Te vor ajuta la o recuperare rapida. Nu este totul inca clar, inca, e nevoie sa mai astepti putin ca sa actionezi.

HOROSCOP 9 MARTIE. Luna plina in Fecioara face trigon cu Jupiter, Marte si Pluto, sporind intens increderea de sine.

Indiferent care este problema, nimic nu-ti sta in cale. Neptun face conjunctie cu Soarele si opoziitie cu Luna, crescand putin starea de confuzie, dar nu trebuie sa te ingrijorezi. Pastreza-ti calmul si mintea limpede si vei reusi. Asculta-ti intuitia!

HOROSCOP 9 MARTIE. Venus, planeta iubirii se armonizeaza cu punctele de eclipsa si lucrurile incep sa se clarifice. Ai, insa, nevoie sa lucrezi in echipa. Lasa pe cineva sa te ajute. Uniti-va fortele! Aceasta este sansa ta nu doar sa iti cresti increderea de sine, ci si sa cimentezi cateva relatii!

HOROSCOP 9 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te poti simti ca Regele Midar care transforma in aur tot ce atingea pentru ca pe tot ce pui mana fructifici in ceva de succes. Esti plin de idei foarte bune si ai energie orientata spre succes. Poti sari peste cafea, nu ai nevoie de energie mai multa ca sa pornesti ziua !

HOROSCOP 9 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Esti incarcat la maxim cu energie si in forma buna sa mergi mai departe in orice doresti. Prietenii te sustin in planurile tale iar sefii te impingi sa avansezi, cu asemenea performante. Nu ar trebui sa fie o problema date fiind nivele tale de energie si entuziasm.

HOROSCOP 9 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



In ultima vreme, partenerul sau partenera ta s-au plans deseori ca nu esti atent la relatie si esti bagat prea mult in munca. Astazi, el sau ea va fi numai zambet, pentru ca esti dispus sa investesti timp intr-o calatorie de placere. In domeniul muncii, vei fi un castigator si iti vei depasi competitia dar nu lasa succesul sa ti se urce la cap. Inca mai ai mult de parcurs inainte.

Citiți mai multe pe SFATULPARINTILOR.RO.