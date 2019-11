HOROSCOP 9 NOIEMBRIE. Gemenii se bucură de respect și admirație, Vărsătorii au nevoie de odihnă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 9 NOIEMBRIE 2019; astrele ne ajuta azi sa aflam tot felul de mici secrete. Mercur retrograd se aliniaza cu Pluto in Capricorn si este exact ce avem nevoie ca sa clarificam ce se intampla, de fapt, intr-o situatie de viata. Tot felul de adevaruri ies la lumina acum si te ajuta sa capeti claritate mentala.

In curand vei avea toate informatiile necesare ca sa aiba sens ceva intamplat in trecut.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE. Daca ai abilitati de detectiv si daca esti putin suspicios este foarte bine, mai ales daca poti suporta adevarul, oricare ar fi el. Fa munca de descoperire in timpul acestui sextil dintre Mercur retrograd si Pluso. Indiferent care iti sunt tacticile, trebuie sa mergi mai departe. Nu te ajuta la nimic sa ramai cu o obsesie sau cu o suferinta.

Sextilul Saturn-Neptun 2019 este la un punct culminant, deci avem o reala oportunitate sa facem unii pasi constructivi inainte spre viata pe care ne-o dorim.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE. Daca ceva te-a tras in spate prea mult timp sau te-a tinut pe loc, esti pregatit sa ajungi la esenta acestei situatii si sa misti lucrurile din loc. Exista un adevar gol golut ce asteapta sa fie descoperit si te vei afla intr-o pozitie de mai mare imputernicire dupa ce il afli.



HOROSCOP 9 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ziua iti este plina de surprize. Poti primi vesti minunate despre ceva de care nu aveai nici cel mai mic habar si nici nu iti puteai imagina. Tine pentru tine deocamdata tot si nu vorbi cu familia pentru ca ar putea duce la interpretari gresite si suparari inutile. Aceasta atitudine mai circumspecta iti serveste mai bine pentru viitor.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ziua de azi ti-ar putea secatui energia din punct de vedere emotional, deci ramai calm si nu te lasa prins in nicio discutie contradictorie cu cei din mediul tau invecinat. Adevarul este ca esti extenuat urmare a eforturilor tale trecute si poti fi confuz, fara sa gandesti total corect. De aceea, gandeste de doua ori inainte sa vorbesti azi si eviti astfel complicatiile, pentru binele tuturor.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Reflectoarele sunt pe tine, draga Gemeni, si te bucuri de respect si admiratie de la cei din jurul tau. Altii te adora indiferent ce faci si fara sa fie deranjati de defectele tale, cel putin azi. Profita de acest timp favorabil. Ramai fidel planurilor tale pentru ca disciplina ta in acest sens va fi recompensata din plin in curand.

