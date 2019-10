HOROSCOP 9 OCTOMBRIE. Săgetătorii trec prin stări emoționale, Peștii dau peste oportunități

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 9 OCTOMBRIE 2019; Marte este planeta actiunii si are o energie razboinica si impulsiva. Ce poate iesi cand este in opozitie cu Chiron, astrul ce doreste sa ne vindece ranile sufletesti ? Da, asta se intampla astazi, deci se lasa cu subiecte importante pentru fiecare. Marte opus lui Chiron tulbura unele rani vechi dar e bine pentru ca este sansa ta sa te ocupi de ele. Mai mult, sa le cauterizezi o data pentru totdeauna !

In fiecare din noi exista un animal ranit care isi scoate cand si cand capul sa fie vazut.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE. Oricare ar fi cazul tau, sa stii ca exista mereu si o alta cale de abordare a unei dureri sufletesti pentru ca ea sa nu mai doara. Marte in opozitie cu Chiron te invata asta azi. Marte in Balanta este diplomat (desi nu prea e stilul lui Marte) nu pentru ca vrea ci pentru ca nu are incotro si este tarat in camera de negociere in timp ce tipa si se agita. Cat despre Chiron in Berbec, ei bine, este in zodia condusa de Marte. Deci multa furie veche reprimata iese acum la lumina. Este timpul sa iti reformulezi aceste teme. Ziua de azi iti aduce o noua perspectiva sa iti vindeci vechi probleme si, in sfarsit, sa mergi mai departe intr-o maniera mai civilizata.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este un moment potrivit sa iti indrepti atentia spre aspectele materiale ce iti aduc confort. Bucura-te de viata ta sociala si fii in contact cu vechi prieteni sau membri de familie de la care nu ai mai auzit vesti demult. Poti si experimenta o schimbare de constiinta care poate veni gradual sau care poate cobori asupra ta fara sa te anunte prin nimic inainte. Este o idee buna sa asculti de instinctele tale acum.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi esti mai emotional decat de obicei, ca atare risti sa iti arati partea vulnerabila din tine altora. La munca, vei absorbi presiunea din jur care te va extenua pana la finele zilei daca nu te protejezi. Incearca sa iti imparti munca cu membrii echipei sau sa programezi lucruri de facut pentru alta zi. Ocupa-te de mai putin si produ munca de calitate.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca exista o tensiune ce persista in relatia ta cu cineva, azi este o zi buna sa gasesti o cale de iesire. Asculta si cealalta parte a povestii. Nu fii insa prea submisiv, permitand celuilalt sa treaca cu buldozerul peste tine. Dar nu fii nici ingust la minte. In munca, poti gasi un client sau colaborator important. Fii agil si proactiv.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.