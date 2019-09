HOROSCOP 9 SEPTEMBRIE. Taurii se apucă de curățenie, Săgetătorii sunt pozitivi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 9 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 9 SEPTEMBRIE 2019; incepe o saptamana speciala in care avem Luna plina in Pesti iar doua planete personale importante pentru noi, Venus si Mercur, parasesc zodia Fecioara, schimband registrul energetic pentru noi. Insa pana atunci, astazi au loc doua aspecte astrale norocoase, doua trigoane, de care e bine sa stim si sa profitam. Mercur e in trigon cu Pluto iar Marte e in trigon cu Saturn. Ce inseamna pentru noi acest lucru ?

HOROSCOP 9 SEPTEMBRIE. Mercur, planeta gandirii si comunicarii, in trigon cu Pluto in Capricorn da o energie ideala pentru a cere favoruri si a vorbi cu oamenii, convingandu-i pentru scopuri bune in care crezi. Mintea iti este foarte puternica sub aceasta influenta si iti da puterea de penetrare la nivel mental. Se aplica bine in orice munca de vanzari, in dezbateri, negocieri, tocmeli sau cumparari majore precum case sau masini. Asa cum tu poti avea o influenta profunda asupra altora, si tu poti intalni pe cineva care sa te impacteze puternic printr-o idee, plan, viziune sau poate fi inceputul unei prietenii karmice si parteneriat de succes.

HOROSCOP 9 SEPTEMBRIE. Socializarea de dragul socializarii nu e asa de eficienta in locul unei discutii serioase, cu miza. La aceasta energie buna se adauga cea a trigonului (aspect benefic) dintre Marte, planeta actiunii si Saturn care ne da ambitie, putere, perseverenta de a face fata celor mai dificile sarcini si de a le duce la bun sfarsit la timp si cu succes. Vei gasi cele mai eficiente cai de a face treaba bine. Rabdarea si disciplina te vor tine departe de distrageri de atentie. E un tranzit bun sa te ocupi cu brio de ceva pentru care simti pasiune, ce ai dorit de mult timp sa faci. Se anunta si un interes sexual crescut si e o energie benefica pentru relatii, fie ele noi sau existente. Fiind implicat Saturn, viata amoroasa iti va beneficia de pe urma loialitatii si dedicarii. Se pot oficializa relatii azi.

HOROSCOP 9 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu si ceilalti membri ai casei puteti decide subit sa investiti timp meticulos in una din acele curatenii generale in casa. De regula este o idee buna, dar azi ar implica sa muncesti prea mult si sa faci prea multe. Chiar ai nevoie sa debarasezi dulapuri si sa speli geamuri ? Aspira si sterge praful dar dedica-ti ziua ramasa pentru relaxare !

HOROSCOP 9 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu si ceilalti membri ai casei puteti decide subit sa investiti timp meticulos in una din acele curatenii generale in casa. De regula este o idee buna, dar azi ar implica sa muncesti prea mult si sa faci prea multe. Chiar ai nevoie sa debarasezi dulapuri si sa speli geamuri ? Aspira si sterge praful dar dedica-ti ziua ramasa pentru relaxare !

HOROSCOP 9 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu si ceilalti membri ai casei puteti decide subit sa investiti timp meticulos in una din acele curatenii generale in casa. De regula este o idee buna, dar azi ar implica sa muncesti prea mult si sa faci prea multe. Chiar ai nevoie sa debarasezi dulapuri si sa speli geamuri ? Aspira si sterge praful dar dedica-ti ziua ramasa pentru relaxare !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.