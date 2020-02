HOROSCOP. A început zodia Pești. Schimbări uriașe pentru zodii

HOROSCOP. Pestii sunt semnul dizolvarii, ceea ce ne indeamna sa fim mai flexibili si maleabili, deschizandu-ne spre lucruri pe care doar le-am visat. Pestii sunt intuitivi, sensibili si conectati spiritual iar in aceasta luna, toate zodiile vor beneficia de influenta lor.

HOROSCOP. Cuvantul cheie al zodiei Pesti este DIZOLVARE. Ceea ce nu iti mai serveste se va dizolva in infinitatea Universului, pentru a se reintegra in materie si sa apara inapoi in lumea ta sub forma viselor implinite.

HOROSCOP. In loc sa depui efort si sa fortezi tu acest proces de renuntare, de a lasa sa plece de la tine, ai putea mai bine sa se scufunzi intr-un ocean urias caruia sa ii dai durerile tale, placerile si tot ce este intre ele. Asa ca inmoaie-te, precum carnea frageda si dulce a pestelui, renunta la ce e de renuntat si tine minte ca niciodata in acest proces de renuntare, de fapt nimic nu dispare vreodata cu adevarat. Fiecare sfarsit este un nou inceput, in fiecare gol sau pierdere este un cadou.

HOROSCOP. In timpul Zodiei Pesti este timpul pentru visatorii sensibili, pentru vindecatori si pentru lucratorii pentru miracole.

Cu toate proprietatile spirituale ale medicinii, toate revelatiile intense din timpul Varsatorului se varsa in apa Pestilor ce scalda pamantul. Acum este timpul vindecarilor la toate nivelurile. Precum pestele ce simbolizeaza aceasta zodie, sezonul ne incurajeaza sa le lasam purtati de apa vietii spre unde ne duc visele noastre, chiar daca ne simtim ca si cum suntem trasi in doua directii opuse.

HOROSCOP. Pe parcursul Zodiei Pesti, un peste inoata in directia IUBIRII si celalalt peste inoata in directia FRICII. Noi trebuie sa alegem pe ce canal de apa avem de gand sa inotam, pentru ca Zodia Varsator (21 ianuarie – 19 februarie) ne-a ajutat sa ne clarificam cu noi insine. Perioada iernii, in general, ne incurajeaza sa intram mai adanc in propria persoana, in gandurile, emotiile si viziunile noastre despre viitor. De aceea, Varsatorul a fost fie o vreme de disperare – privind iarna ce nu mai trece – fie un timp de speranta pentru primavara ce va veni.

HOROSCOP. Zodia Varsator ne-a invatat ca exista mult mai multe in lumea in care traim in afara de ceea ce vedem cu proprii ochi. Fara niciun semn concret de primavara, este usor de crezut ca primavara nu va mai reinflori din nou.

Pestii insa ne confirma ca visele chiar devin realitate, pe masura ce pamantul devine mai moale si se pregateste sa intampine si sa sustina din nou inceputul vietii. In Zodia Pesti, avem deja semne si stim ca primavara va reveni. Putem sa simtim dulceata ei in aer.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.