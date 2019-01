HOROSCOP. Aceste 5 zodii sunt cele mai afectate de eclipa totală de lună plină sângerie a lupilor

Eclipsa totala de Luna plina sangerie in Leu vine Luni 21 ianuarie, iar unii o pot vedea Duminica 20 ianuarie, depinde in ce parte a globului se afla. Eclipsa este vizibila in Europa, Asia, Africa si America de Nord si de Sud.

Impactul Lunii pline sangerii este la fel de misterios precum arata ea. Eclipsa are loc in curajosul, expresivul, creativul si stralucitorul Leu si te aduce mai aproape de ce este menit sa fie identitatea ta in propriul tau destin.

Aceasta eclipsa este numita si eclipsa de Superluna plina a lupilor iar energia va fi superincarcata ! Este totodata si ultima eclipsa din seria celor in axa Leu-Varsator care a inceput in 2016. Uita-te inapoi la vara lui 2016. Cum te-ai schimbat de atunci ? Esti multumit cu cresterea pe care ai avut-o si experimentat-o ? Sau ti-au pus eclipsele o lumina pentru a vedea cat mai ai de parcurs pana sa fii multumit ?

Cine esti tu de fapt versus tot ce iti spun ceilalti ca trebuie sa fii ? Am avut aproape 3 ani de eclipse socante ca sa ne lamurim.

Acum este ultimul “examen”.

Aceasta eclipsa ne da o noua oportunitate de a ne asuma cresterea si sa facem un nou pas major spre propria evolutie.

Orice eclipsa inseamna un moment al vietii de oportunitati si schimbare si vine cu o energie de o intensitate uluitoare. Tot ce poti face este sa lasi Universul sa fie la fraiele comenzii si tu sa ai incredere.

Oricat de intensa este energia acestui fenomen de eclipsa totala de Superluna a lupilor, sunt zodii mai impactate si zodii mai putin afectate de ea.

De ce acest fenomen deosebit al ciclului Lunii este numit Superluna ? De ce sangerie ? De ce a lupilor ? Iata de ce :

Este Superluna – atunci cand are loc eclipsa, Luna este cel mai aproape de Pamant pe orbita sa, facand sa apara mai mare decat de obicei, de aici si numele de Superluna.

Luna sangerie – pe masura ce are loc eclipsa, Luna devine rosiatica din pricina atmosferei Pamantului ce blocheaza valurile de lumina albastra dar permitand doar celor rosii sa treaca.

Luna lupilor – americanii nativi auzeau cum lupii urlau la aceasta Luna de ianuarie, deci Luna plina a lunii ianuarie este cunoscuta drept Luna lupilor.

Care sunt semnele zodiacale cele mai afectate de aceasta eclipsa?

BERBEC

Aceasta eclipsa totala de Luna plina in Leu iti va incarca ziua cu o emotie foarte mare. Singura problema este ca aceasta incarcatura emotionala va fi asa de mare incat te vei zbate sa iti mentii un nivel echilibrat al mintii si ratiunii si sa abordezi rezolnabil lucrurile si situatiile, Berbecule.

Ai putea experimenta ingrijorati legate de viata ta amoroasa care te-ar putea impinge pana la punctul de a dori o schimbare drastica care sa iti permita sa te odihnesti si, mai presus de toate, sa te mai si distrezi.

GEMENI

Trebuie sa stai faci tot posibilul sa ramai cu picioarele bine infipte in pamant pentru ca eclipsa totala de Luna plina nu iti va usura situatiile si iti poate creste nivelul de stres si anxietate pana la cote alarmant de periculoase.

