HOROSCOP al americanilor nativi. Ce zodie ești și ce spune acest zodiac secret despre tine?

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Amerindienii sunt influentati de simbolurile animalelor si cred ca fiecarei persoane ii este atribuit un animal la nastere.

HOROSCOP. Iata care sunt zodiile amerindienilor si care este semnificatia acestora.

HOROSCOP. Vidra: 20 ianuarie – 18 februarie

Vidra este perceputa ca o nonconformista. Desi nu are cele mai ortodoxe metode de a rezolva o situatie, pana la urma, ajunge acolo unde trebuie. Cei nascuti in aceasta zodie sunt inteligenti, au o imaginatie bogata si deseori risca fara sa se gandeasca prea mult la consecinte. Au o intuitie buna, sunt prieteni de nadejde. Sunt sensibili, curajosi si onesti. Din cand in cand pot fi fara scrupule, rebeli si au tendinta sa se izoleze.

HOROSCOP. Lup: 19 februarie – 20 martie

Pasional, emotional, generos, afectuos, Lupul este iubaretul zodiacului, atat in plan fizic, cat si in plan filosofic. Lupul intelege nevoile celorlalti si este gata sa le ofere. Are, insa, si momente in care poate fi incapatanat, recalcitrant, obsesiv si razbunator.

HOROSCOP. Soim: 21 martie – 19 aprilie

Lider innascut, Soimul poate fi oricand solicitat pentru a judeca limpede si impartial o situatie dificila. Actioneaza imediat, nu pierde vremea, este perseverent, are initiativa, nu-i place sa traga de timp. Isi sustine cu tarie punctele de vedere si poate fi perceput ca arogant. Are momente in care este laudaros, nepoliticos, intolerant si nerabdator.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.