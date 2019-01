HOROSCOP. Anul Mistrețului. Compatibilitățile în zodiacul chinezesc. Misterețul și Tigrul se completează

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Anul Mistretului 2019. Potrivit zodiacului chinezesc, in 5 februarie se intra in Anul Mistretului de Pamant. Afla mai multe despre auspiciile acestui an aici.

HOROSCOP. Compatibilitatile intre zodiile chinezesti se bazeaza pe personalitatea fiecarui animal care patroneaza zodia respectiva. Iata cu ce zodii esti compatibil, potrivit horoscopului chinezesc.

HOROSCOP. Pentru ca intram in Anul Mistretului 2019, vom incepe cu el.

HOROSCOP. MISTRET

Mistretul reprezinta frumusetea si bunatatea. El face pereche perfecta cu Iepurele, Capra si Tigrul. Nu se va intelege deloc cu Maimuta, Calul si Sarpele.

Alaturi de Iepure, nevoile intelectuale ale Mistretului sunt satisfacute. Ambii au un standard inalt in ceea ce priveste frumusetea si un gust rafinat cand vine vorba despre placerile vietii.

Mistretul si Capra isi doresc pace si armonie, de aceea functioneaza cuplul lor. Vorbesc despre ceea ce-i framanta si isi rezolva disputele si problemele cu calm.

Ca si Mistretul, Tigrul este o persoana muncitoare, care se concentreaza pe indeplinirea visurilor. Eleganta Mistretului completeaza pasiunea Tigrului.

HOROSCOP. SOBOLAN

Sobolanul este dinamic si competitiv. El se va intelege perfect cu Maimuta, Dragonul si Bivolul. Nu va face, in schimb, casa buna cu Tigrul, Calul si Cocosul.

Atat Sobolanul, cat si Maimuta sunt firi inteligente si agile. Se vor completa reciproc, mai ales in afaceri, dar si in cuplu.

Viclenia si talentul Dragonului se va combina cu puterea si curajul Sobolanului ceea ce va genera o comuniune bazata pe iubire si respect. Nu se vor intrece, desi exista pericolul ca vanitatea Dragonului sa iasa la suprafata.

Generozitatea si intelegerea Bivolului vor imblanzi Sobolanul si il vor calma. Proiectele pe termen lung ale celor doi vor avea succes garantat.

HOROSCOP. BIVOL

Sarpele, Cocosul si Dragonul sunt cele mai compatibile semne zodiacale cu Bivolul care, in compania lor, va fi mai tenace si mai constiincios.

Sarpele stie cum sa se supuna controlului si disciplinei Bivoului si nu va incerca sa se razvrateasca. Stie ca nu e bine sa se puna cu nervii Bivolului.

Dar il seduce si ii confera inteligenta si intelepciune. Mai mult, Sarpele aprinde scanteia pasiunii la Bivol.

Bivolul si Cocosul formeaza un cuplu conservator care va avea succes mai ales in afaceri. Ambii sunt realisti si pragmatici si vor ajunge departe, mai ales ca stiu foarte bine ce inseamna ordinea si stabilitatea.

Uniunea dintre Bivol si Dragon pare nefireasca. Si cu toate acestea, conservatorul Bivol si ambitiosul Dragon stiu cum sa se respecte si sa se completeze. Desi sunt firi independente, colaboreaza foarte bine cand au teluri comune.

Bivolul nu este compatibil cu Tigrul, Cainele si Maimuta.

