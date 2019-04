HOROSCOP arhangheli pentru zodii săptămâna 29 aprilie – 5 mai 2019. Taurii își curăță ceakrele, Gemenii au parte de ordine divină

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 29 APRILIE – 5 MAI 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

HOROSCOP BERBEC CE IDEE BRILIANTA !



HOROSCOP Arhanghelul Uriel : “Da, ideea ta este ghidata divin… Esti rugat sa actionezi ca sa aduci ideea in materializare.”



HOROSCOP Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Uriel :



HOROSCOP “Ideea ta este o rugaciune la care ti s-a raspuns. Desi te poate impinge dincolo de zona ta de confort, sa stii ca Dumnezeu nu iti da nimic din ce nu poti duce. Cere si fii dispus sa primesti tot suportul de care ai nevoie ca sa aduci ideea la manifestare. Sa stii ca sunt cu tine tot drumul si imi poti cere ajutor oricand. Sunt bucuros in mod special sa iti dau idei si inspiratii creative care sa iti sustina scopul vietii.”

Lucrul cu Arhanghelul Uriel : Energia lui Uriel este galben pal, precum flacara unei lumanari. Ori de cate ori ai nevoie de idei sau de ghidare intelectuala, contacteaza pe Uriel. Energia sa este aliniata cu cristalul chihlimbar.



HOROSCOP TAUR CURATAREA CEAKRELOR



HOROSCOP Arhanghelul Metatron : “Cheama-ma pentru a-ti curata si deschide ceakrele, folosind formele geometrice sacre.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Metatron :



HOROSCOP “Eu folosesc formele geometrice sacre pentru a curata si alinia centrii energetici ceakre din corpul vostru. Cere-mi mental sa iti curat ceakrele si eu iti voi trimite un “cub Metatron” prin ceakra coroanei din varful capului tau. Cubul se roteste in sens invers acelor de ceasornic, curatand toxinele psihice din corpul tau si din ceakre. Cand ceakrele sunt curatate, te vei simti mult mai energizat si cu intuitia mult crescuta.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Metatron : Aura lui Metatron este un violet superb cu linii fine de culoarea verdelui marin. Cristalul aliniat energiei lui Metatron este turmalina pepene.



HOROSCOP GEMENI ORDINE DIVINA



HOROSCOP Arhanghelul Raguel : “Totul este exact asa cum trebuie sa fie acum. Priveste dincolo de iluzie si vezi ordinea perfecta care sta la baza.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Raguel :



HOROSCOP “Se coace chiar acum o situatie de castig care sa fie corecta pentru toata lumea implicata. Asta inseamna sa ai incredere totala ca divinitatea lucreaza in culise pentru a furniza ceea ce este cel mai bine pentru toti. Cere-mi sa iti intaresc credinta daca aceasta se subrezeste. Foloseste afirmatii pozitive si rugaciuni pentru a-ti mentine starea de spirit ridicata. Mai presus de toate, asigura-te ca toate conversatiile despre aceasta situatie implica cuvinte pozitive si optimiste. Esti atat de puternic incat gandurile tale pozitive pot creste viteza rezolutiei.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Raguel : Raguel are o energie frumoasa bleu pal, precum cerul senin intr-o dimineata perfecta de primavara. El este arhanghelul care ghideaza oamenii sa actioneze in moduri corecte si juste si ne da si incredere in bunatatea esentiala a umanitatii. A purta un cristal aquamarin te va alinia cu energia inteleapta si blanda a lui Raguel.



