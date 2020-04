Horoscop. Arhanghelii și zodiile. Ce sfânt te protejează

Ce este in Cer, ajuta pe Pamant. Pe de-o parte, astrologia este stiinta ce cerceteaza semnificatii umane in ceea ce se intampla in Cosmos; cauta sa inteleaga comportamentul general al omului prin influenta planetelor si a altor corpuri ceresti. Astrologia a inceput de cand oamenii au devenit constienti sa masoare, sa inregistreze si sa prezica schimbari sezoniere urmare a ciclurilor miscarilor astrelor pe cer. Oamenii au apelat dintotdeauna la astrologie pentru predictii, pronosticuri si ghidare.

Pe de alta parte, oamenii au apelat in egala masura si la ghizii spirituali ce ne protejeaza si indruma prin calauzirea lor. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa, adica noi. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii.

Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Stiai ca multi astrologi din lume, de acum si din trecut, nu se bazeaza doar pe constelatiile de pe cer si pe tranzitele planetelor ca sa isi formuleze raspunsurile si predictiile astrologice ? Si ca ei primesc un mic ajutor, la cerere, de la prietenii ceresti – ingerii si ghizii spirituali ?

Exista, asadar, o legatura permanenta intre lumea spirituala si lumea astrologica. Fiecare zodie are asociata un arhanghel pe care il poti considera cu inima deschisa ca iti este ghid pazitor si supervizorul ingerilor pazitori ai zodiei tale.

Tine minte ca ingerii si arhanghelii vor mereu sa ne ajute dar o fac atunci cand noi apelam la ei. Nu ezita sa apelezi la arhanghelul zodiei tale sau la alti ingeri specializati in subiectul pentru care ai nevoie de indrumare si ajutor.

Oricum fiecare dintre noi are propriul sau Cabinet alcatuit din ingeri pazitori, ghizi spirituali, suflete pereche, arhangheli si ingeri ai zodiei sale, deci coopereaza cu echipa ta divina pentru a-ti trai viata mai usor aici pe Pamant!

Cum poti sa ceri ghidare unui arhanghel? Uita-te dupa semne. Aceasta este prima parte din a te conecta cu ingerii si cu arhanghelii. Astrologia iti da indicii si poti primi raspunsuri astrologice chiar de la ingeri.

Dar micile semne precum pene de pasare, gargarite, monede sunt si ele indicii ca ei sunt cu tine chiar atunci. Ingerii, ghizii spirituali si arhanghelii sunt o parte importanta din procesul tau de a cauta o viata cat mai iluminata. Trebuie sa te inveti sa ii simti si cunosti. Nu vei sti daca o gargarita este un semn de la ingeri decat daca esti foarte atent si senzitiv. Cand ai nevoie de sustinere, cheama ingerii. Semnele lor vor veni in forme discrete sau secrete pe care le vei descoperi, precum un cantec de la Sandalphon, o fisa gasita intamplator in pantof sau orice altceva ce inima ta va recunoaste ca e de la ei.

Toti ingerii si arhanghelii sunt aici la indemana noastra si ne asteapta sa ii chemam. Cere-le ajutorul oricand, inainte de culcare, cand esti in mers sau cand meditezi. Nu exista un mod gresit de a chema asistenta ingerilor !

Dupa ce ii chemi, uita-te dupa semne, situatii norocoase, coincidente, pozitivitati si miracole. Asculta aceasta capodopera divina si inchide ochii. Ea te va conecta cu ingerii si arhanghelii !

Iata care sunt arhanghelii ce coordoneaza si ghideaza fiecare zodie in parte! Citeste toate zodiile si afla cum te pot ajuta

Horoscop. BERBEC – Arhanghelul Ariel: Ariel face sa se intample.

Cu totii stim ca Berbecul este semnul zodiacal care iubeste si lanseaza primavara. Iar unul din motivele pentru care se intampla acest lucru este pentru ca Arhanghelul Berbecului este Ariel. Ariel adora sa se joace in exterior si petrece foarte mult timp in natura. Daca estri Berbec sau daca ai nevoie de ajutor de la acest inger, cheama pe Ariel sa te ajute sa iti manifesti dorintele, in special in relatii.

O vei simti foarte mult in spatiile exterioare. Apeleaza la Ariel daca ai nevoie sa incetinesti ritmul si sa iti ponderezi egoul. Berbecul, precum Ariel, iubeste si el sa faca ca lucrurile chiar sa se materializeze. Ariel lanseaza proiecte si relatii si este un finalizator de actiuni. Daca ai zone din viata ta in care ai nevoie de un start proaspat ca primavara, cheama pe Ariel.

Horoscop. TAUR – Arhanghelul Chamuel: Chamuel este ingerul lucrurilor pierdute.

Taurul este destul de impamantat in aspectele mari si importante ale vietii, insa cand vine vorba de lucrurile marunte in viata, Taurul se poate simti putin cam pierdut in spatiu. Taurul este prea ocupat sa se gandeasca cum sa aiba parte de un succes epic ca sa se mai concentreze tot timpul si unde ii sunt cheile sau telefonul mobil sau alte maruntisuri. Aceste lucruri practic nu prea conteaza pentru el, desi are nevoie de ele.

Nu este vorba ca ar fi iresponsabil, sub nicio forma. Tocmai de aceea, Taurul este vegheat de Arhangelul Chamuel ca sa fie ajutat sa isi recupereze micile lucruri ale vietii si sa aiba parte de ele, de la obiecte la mici bucurii. Cheile nu sunt deloc importante decat daca, din pricina ca nu le gaseste, poate rata o mare intalnire. Nu trebuie sa fii Taur ca sa primesti ajutor de la Chamuel din cand in cand.

Daca ai pierdut ceva mic precum telefonul sau mare precum drumul in viata, Chamuel te ajuta sa le gasesti. El este fericit si sa iti gasesti o noua cariera, un nou partener de viata sau chiar un vechi prieten. Si, daca esti asa de focusat sa faci bani, Chamuel te poate ajuta si sa gasesti acest tip de drum

